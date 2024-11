SNAI – Formula 1: primo match point per Verstappen . Ma davanti c’è Leclerc: trionfo Ferrari a 2,75, poi Norris a 3,25

21 Novembre 2024

(Adnkronos) – Dopo il ritorno al successo in Brasile, l’olandese – vincitore a Las Vegas a 3,50 – può laurearsi di nuovo campione del mondo. Nella lavagna per la gara, però, c’è in testa la Rossa

Milano, 21 novembre – Conto alla rovescia. A Las Vegas si corre il terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, con Max Verstappen che dopo essere tornato alla vittoria nell’ultima gara che si è disputata in Brasile vede più vicino il traguardo, forte dei 62 punti di vantaggio su Lando Noris (393 a 331). Quello di domenica è il primo match point, con Verstappen che può già laurearsi campione in Nevada. Il duello Verstappen-Norris si ripete anche in quota, ma c’è la Ferrari di Charles Leclerc a guidare la lavagna Snai: il monegasco davanti a tutti si gioca a 2,75, con Norris secondo a 3,25 e Verstappen subito dietro a 3,50. A seguire l’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, a 5,50. Un piazzamento di Leclerc sul podio è offerto a 1,30, uno di Sainz a 1,65. L’accoppiata Leclerc-Sainz vale 3,50, quella Sainz-Leclerc è a 6,00.

Qualifiche e libere Leclerc, che negli Stati Uniti ha già trionfato ad Austin, è davanti a tutti anche nei tabelloni relativi alle qualifiche e alle prove libere. La pole position del ferrarista si gioca a 2,75, con Norris in questo caso a 3,50 e Verstappen a 4,00. Per le libere, invece, guida sempre Leclerc ma a 3,00, tallonato da Norris a 4,00 e dalla coppia Sainz-Verstappen a 4,50.

Antepost Per il titolo mondiale non sembra infine esserci più storia, con Verstappen a 1,01 e Norris a 15. Domenica sarà il giorno buono per il quarto titolo di fila di Max?