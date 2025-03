SNAI – Formula 1: si parte dall’Australia, caccia a Norris Leclerc secondo favorito per il titolo a 4,50, Hamilton a 6,50

13 Marzo 2025

– Il britannico della McLaren guida la lavagna antepost e quella per la prima gara della stagione, in entrambi i casi a 2,50; il monegasco insegue, prima del ‘nuovo acquisto’ della rossa ci sono anche Verstappen e Piastri a 5,50. Milano, 13 marzo – Sta per iniziare uno dei Mondiali di Formula 1 più attesi degli ultimi anni. Dopo stagioni di dominio di Max Verstappen, la Ferrari ha risposto ingaggiando Lewis Hamilton: una mossa che ha acceso la passione dei tifosi della Rossa che a Maranello sperano possa portare anche risultati in pista. C’è però Lando Norris a guidare la lavagna per il primo appuntamento della stagione, quello in programma in Australia: un successo del pilota della McLaren paga 2,50, seguito da Charles Leclerc a 3,50 e dalla coppia Verstappen-Piastri a 5,50. Un successo di Hamilton all’esordio alla guida della Ferrari vale 6,50.

Qualifiche e libere Norris che è anche il grande favorito per la pole position a 2,75; anche in questo caso, come per le quote della gara, Leclerc segue a 3,50, con Verstappen e Piastri ancora a 5,50 e Hamilton che schizza a 10. Per le prove libere, infine, il miglior tempo di Norris è offerto a 3,50; segue Leclerc a 4,50, poi ancora Piastri e Verstappen a 5,50, con Hamilton a 6,50.

Antepost Alla vigilia dell’inizio della stagione, Norris è il grande favorito per il titolo mondiale: il britannico parte a 2,50, con la Ferrari di Leclerc a 4,50, stessa quota di Verstappen. Hamilton scatta a 6,50, con la promessa di abbassare la quota nel corso della stagione. Testa a testa tra McLaren e Ferrari nel Mondiale Costruttori, con le due scuderie rispettivamente a 1,75 e 2,25.

