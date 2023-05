SNAI – Formula 1: Verstappen domina anche in Spagna, un altro successo dell’olandese a 1,45, Leclerc vale 15

Maggio 31, 2023

(Adnkronos) – Quote senza storia per il Gp in programma a Montmeló: solo Perez, compagno di squadra in Red Bull del campione del mondo, in grado di tenere testa a Max. Il messicano primo sotto la bandiera a scacchi a 4,50

Milano, 31 maggio 2023 – Anche a Montecarlo è stato un dominio delle Red Bull. Il Mondiale di Formula 1, fino a questo momento, non ha avuto storia: la Ferrari e le altre proveranno a cambiare il film di questa stagione domenica a Montmeló, nel settimo appuntamento del 2023. Le quote Snai, ovviamente, non possono che andare in un’unica direzione: Max Verstappen domina a 1,45, con il solo Sergio Perez – compagno di scuderia e vincitore di due gare quest’anno, contro le quattro di Verstappen – in grado di tenere testa all’olandese. Il successo del messicano si gioca a 4,50, con la Aston Martin di Fernando Alonso (che in Spagna sarà padrone di casa) terza a 7,50. Per trovare una Ferrari bisogna arrivare alla quota di 15 legata a Charles Leclerc.

Libere e qualifiche Duello tra Red Bull anche negli altri due tabelloni. In quello delle prove libere, Verstappen guida a 2,25 con Perez a 3,50 (terzo Leclerc a 4,50, quarto Alonso a 5,50); in quello delle qualifiche, invece, il divario è più ampio, con il campione in carica a 1,65 e la coppia Perez-Leclerc a 4,50.

Antepost La vittoria nel Gp di Monaco ha fatto ulteriormente abbassare la quota per Verstappen campione del mondo, ora a 1,05 (era a 1,12 prima di Montecarlo). Perez è secondo a 10 (era a 6,50 una settimana fa), con Leclerc precipitato addirittura a 75. In mezzo anche Alonso a 25 e Hamilton a 50.

