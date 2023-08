SNAI – Formula 1: Verstappen in Olanda corre in casa. Una vittoria a 1,25 per eguagliare il record di Vettel

Agosto 24, 2023

(Milano, 24 agosto 2023) – Il pilota della Red Bull, con un successo, arriverebbe a nove primi posti di fila. Perez a 10 il primo antagonista, con Norris e Hamilton a 15. La Ferrari di Leclerc a 18

Milano, 24 agosto 2023 – Dopo la sosta estiva, il Mondiale di Formula 1 riparte con la stessa domanda di sempre: c’è qualcuno in grado di fermare la marcia inarrestabile di Max Verstappen? In Olanda, il pilota della Red Bull gioca in casa e va a caccia della nona vittoria consecutiva, che gli permetterebbe di eguagliare il record fatto registrare da Sebastian Vettel nel 2013. Le quote Snai sono dalla parte di Verstappen: primo posto a 1,25, con Perez sull’altra Red Bull staccatissimo a 10 e la coppia formata da Norris e Hamilton a 15. La Ferrari di Leclerc, invece, si gioca a 18.

Qualifiche e libere Poche sorprese all’orizzonte anche nelle quote per le qualifiche, con la pole di Verstappen a 1,40: Hamilton e Norris a 8,00 i primi inseguitori, con Leclerc a 15, stessa quota dell’altra Red Bull di Perez. Nelle prove libere, infine, Verstappen vale 1,60, con un quartetto a 10 formato da Norris, Alonso, Perez e Leclerc.

Antepost Con il titolo virtualmente nelle mani di Verstappen, Perez a 1,25 rimane il favorito numero uno dell’opzione “Vincente senza Verstappen”, con Hamilton a 3,50 e Alonso scivolato a 25.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434