SNAI – Formula 1: Verstappen può dominare anche in Belgio. L’ottava vittoria di fila dell’olandese a 1,30; Leclerc a 33

Luglio 27, 2023

(Adnkronos) – Dominio incontrastato del campione del mondo in carica. Norris (10), Hamilton e Perez (15) i primi inseguitori. Max comanda incontrastato anche i tabelloni della Sprint Race e delle prove

Milano, 27 luglio 2023 – Nel Mondiale di Formula 1 continua a non esserci storia. Max Verstappen fa un campionato a parte e, dopo quello di una settimana fa in Ungheria, cerca l’ottavo successo consecutivo sul circuito di Spa, in Belgio. Le quote Snai sono, ovviamente, tutte dalla parte dell’olandese, favorito a 1,30, seguito da Norris a 10, Hamilton e Perez a 15. Poi Russell a 25, Sainz, Alonso e Leclerc addirittura a 33. Il monegasco, staccatissimo nelle quote e nella classifica piloti, ricorda però bene il Gp del Belgio, che nel 2019 vide la sua prima vittoria alla guida della Ferrari.

Gara Sprint Non sembrano esserci dubbi nemmeno su chi si imporrà nella Sprint Race, che torna per la terza volta (su sei totali) in questa stagione: Verstappen comanda saldamente la lavagna a 1,40, con Norris e Perez a 10, Hamilton a 12 e il quartetto Leclerc-Sainz-Alonso-Russell a 25. Gara Sprint che viene accompagnata da una qualifica in programma sabato mattina, la Sprint Shootout, che vede ancora Max davanti a tutti a 1,35, con Hamilton, Perez e Norris a 10.

Qualifiche e libere Il weekend belga si aprirà con le prime prove libere che vedono Leclerc a 7,50 primo antagonista di Verstappen a 1,50. Per le qualifiche, invece, ancora il leader del Mondiale a 1,35, con Norris, Hamilton e Perez a 10. In una parola, dominio.

Antepost Chiuse da tempo le giocate sul campione del mondo, Perez a 1,40 resta il grande favorito dell’opzione “Vincente senza Verstappen”, con Hamilton a 2,75 e Alonso a 7,50. Indietro le Ferrari: Leclerc a 100, Sainz addirittura a 250.

