SNAI – Formula 1: Verstappen sempre davanti a tutti. L’olandese ok in Cina a 1,30, insidia Norris nella Sprint

19 Aprile 2024

(Adnkronos) – Il campione in carica, tornato a vincere in Giappone, resta il grande favorito, con Leclerc, Sainz e Perez a 10. Il belga, miglior tempo nelle qualifiche per la gara del sabato, vuole giocarsi le sue chance

Milano, 19 aprile – Dopo un solo Gran Premio di astinenza, Max Verstappen è tornato a vincere in Giappone. L’olandese, che non era salito sul gradino più alto del podio in Australia, si è subito ripreso lo scettro a Suzuka e promette di dominare anche nel Gp di Cina, che si disputa sul circuito di Shanghai. Le quote Snai, come sempre, sono tutte dalla parte del pilota della Red Bull, favorito a 1,30, seguito dal terzetto formato da Leclerc, Sainz e Perez, tutti a 10. Le Ferrari sperano comunque nel podio: un piazzamento tra i primi tre, sia per Leclerc che per Sainz, paga 1,65.

Gara sprint A Shanghai, nella giornata di sabato, si disputa anche la prima Gara Sprint della stagione: il miglior tempo nelle qualifiche di Lando Norris ha portato il belga, a 4,25, subito dietro Verstappen, sempre favorito a 1,65, con Hamilton sul gradino più basso del podio della lavagna a 10. Sainz, Alonso e Perez a 15, Leclerc addirittura a 20.

Qualifiche Dopo la Sprint, sarà il turno delle qualifiche per definire la griglia di partenza della gara: anche in questo caso, c’è ovviamente Verstappen in testa alla fila a 1,65. Dietro, Perez, Leclerc e Sainz a 6,50.

