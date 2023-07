SNAI – Formula 1: Verstappen senza rivali anche in Ungheria. La settima vittoria dell’olandese a 1,35; Alonso e Perez a 10

Luglio 20, 2023

(Adnkronos) – Prosegue il dominio del pilota della Red Bull: quote tutte a suo favore, con i primi due inseguitori in doppia cifra. Seguono Hamilton a 12 e Leclerc a 15

Milano, 20 luglio 2023 – Più che un Mondiale di Formula 1, un monologo. Max Verstappen non sta lasciando neanche le briciole ai rivali: sei vittorie consecutive hanno già chiuso, di fatto, la stagione con l’olandese che va a caccia di nuovi record. In Ungheria, Verstappen cerca il settimo successo di fila, che sulla lavagna Snai si trova a 1,35: poi una voragine, fino ad arrivare alla quota di 10 per Fernando Alonso e Sergio Perez. A Seguire, Lewis Hamilton a 12 e la Ferrari di Charles Leclerc a 15.

Libere e qualifiche Il dominio di Verstappen non si riflette soltanto sul tabellone delle quote per la gara, ma anche per quelli relativi a prove libere e qualifiche. Il miglior tempo nelle libere si gioca a 1,50, con Alonso e Leclerc a 7,50; nelle qualifiche, invece, Max parte a 1,40, con il ferrarista primo inseguitore a 4,50.

Antepost Chiuse da tempo le giocate sul campione del mondo (per manifesta superiorità di Verstappen), Perez a 1,50 resta il favorito dell’opzione “Vincente senza Verstappen”. Si gioca invece sull’Under/Over di vittorie di Verstappen (a 6,50 la suggestiva possibilità che l’olandese possa vincere più di 19,5 Gran Premi, quindi soltanto primi posti da qui alla fine) e della Red Bull. A 5,50 l’Over 21,5 vittorie della scuderia austriaca: sarebbe un incredibile en plein.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434