SNAI – Formula 1: Verstappen senza rivali neanche a Monza Max a 1,25, l’impresa di Leclerc vola a 15

Settembre 1, 2023

(Adnkronos) – Il pilota della Red Bull dà la caccia al decimo successo consecutivo: tutti in doppia cifra i rivali, da Perez (10) ad Alonso e Hamilton (20)

Milano, 1 settembre 2023 – A Monza, dove il popolo della Formula 1 attende la Ferrari, Max Verstappen “rischia” di entrare nella storia dell’automobilismo. Il pilota della Red Bull va a caccia della decima vittoria consecutiva, staccando Vettel già agganciato la scorsa settimana con il successo in Olanda. Le quote Snai per il GP d’Italia, ancora una volta, non lasciano scampo ai rivali: Verstappen sul gradino più alto del podio a 1,25, seguito da Sergio Perez a 10 e dalla Ferrari di Charles Leclerc a 15, con Alonso e Hamilton a 20. Per le qualifiche, invece, dietro Verstappen e 1,40 ci sono Perez e Leclerc a 7,50.

Margine della vittoria Tra le opzioni proposte, anche il numero di secondi di margine tra il primo e il secondo classificato, che però non specifica il nome del vincitore nonostante le quote siano tutte dalla parte del campione del mondo in carica. Un successo con più di nove secondi di margine si gioca a 1,65; a seguire, il range 0-3 secondi a 3,50, tra 6 e 9 secondi e tra 3 e 6 secondi a 5,50.

