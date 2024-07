SNAI – Formula 1: Verstappen vuole tornare a vincere. Il primo posto di Max a Silverstone a 1,75, lontane le Ferrari

5 Luglio 2024

(Adnkronos) – Dopo l’incidente di una settimana fa in Austria con Norris, l’olandese in Gran Bretagna per riprendere la sua marcia. Il pilota della McLaren a 3,00 unico avversario in grado di tenergli testa; Leclerc vincitore a 25, Sainz a 33

Milano, 5 luglio – Dopo la Catalogna e l’Austria, la Formula 1 torna in pista per il terzo weekend consecutivo: a Silverstone si corre il Gp di Gran Bretagna, con Max Verstappen che dopo il finale rocambolesco, l’incidente con Norris e il quinto posto di una settimana fa a Spielberg punta a torrnare subito alla vittoria. Le quote Snai sono saldamente nelle mani del pilota olandese della Red Bull, favorito a 1,75; dietro di lui soltanto Norris a 3,00, unico rivale in grado almeno in lavagna di impensierire il leader della classifica. Poi una voragine, con Piastri, Hamilton e Russell (quest’ultimo vincitore in Austria) tutti a 15; staccatissime le Ferrari, con Leclerc a 25 e Sainz a 33.

Profondo rosso Nonostante un Gp d’Austria chiuso al terzo posto e davanti al compagno, Sainz nelle quote insegue Leclerc, in una rivalità interna alla Ferrari che si è accesa nelle ultime settimane. Il monegasco davanti allo spagnolo nel testa a testa si gioca a 1,60; esito opposto a 2,15. Complessivamente, entrambe le Ferrari sul podio pagano addirittura 20 volte la posta; quella di Leclerc è a 4,50, quella di Sainz a 5,50.

Qualifiche e libere Quote tutte dalla parte di Verstappen, anche quelle per le qualifiche (1,65, con Norris a 3,25 e Piastri a 10) e quelle per le libere, dove però il distacco tra Verstappen e Norris è di un solo punto (2,50 a 3,50): anche in questo caso, Ferrari lontane, con la pole di Leclerc a 25 (miglior tempo nelle libere a 8,00) e quella di Sainz a 33 (primato nelle libere a 12).

Antepost Sempre bassissima la quota per il titolo mondiale di Verstappen: il quarto trionfo di fila si gioca a 1,10, con Norris (distante 81 punti) a 7,50 e Leclerc crollato a 25.

