SNAI – Giro d’Italia: Evenepoel guida la lista dei favoriti. Dietro c’è Roglic, Caruso a 33 il primo degli italiani

Maggio 3, 2023

(Milano, 3 maggio 2023) – Sabato dall’Abruzzo parte l’edizione numero 106: il belga parte in pole position, seguito dallo sloveno a 3,00. Poi un gruppo di tre corridori a 10: Hart, Almeida e Thomas

Milano, 3 maggio 2023 – Inizia dall’Abruzzo l’edizione numero 106 del Giro d’Italia. Sabato 6 al via la Corsa Rosa orfana di Jay Hindley, vincitore nel 2022. Il ruolo di favorito è quindi tutto sulle spalle del belga Remco Evenepoel: il trionfo a Roma, il prossimo 28 maggio, su Snai è offerto a 2,00, con lo sloveno Primoz Roglic primo inseguitore a 3,00. Sembra, almeno a guardare la lavagna, una lotta a due, considerando che i successivi tre corridori in tabellone sono tutti in doppia cifra: a 10, infatti, ecco Tao Hart (vincitore nel 2020), Joao Almeida e Geraint Thomas. La quota di Evenepoel si riflette anche su altre due lavagne proposte da Snai: quella del team del vincitore, visto che la Soudal Quick Step di cui Remco fa parte comanda a 1,85, e quella della nazionalità del campione, con il Belgio a 1,85 davanti alla Slovenia a 3,00 e alla Gran Bretagna a 4,50.

Gli italiani Più attardati gli azzurri: Damiano Caruso, a 33, è l’italiano con la quota più bassa, seguito da Lorenzo Fortunato e dal 40enne Domenico Pozzovivo a 100. Scendendo ancora, ecco Davide Formolo e Mattia Cattaneo a 250 e Filippo Ganna a 500. Prima di loro, però, l’opzione “Altro”, che comprende tutti quei corridori che non hanno una quota propria, e che si gioca a 20.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434