SNAI – Giro d’Italia: Pogacar domina anche in quota. Lo sloveno primo a Roma a 1,12; Thomas e Martinez a 15

13 Maggio 2024

(Adnkronos) – Dopo le prime nove tappe, oggi giornata di riposo, ma la Corsa Rosa sembra già decisa con il campione della UAE Team Emirates favorito anche per la frazione di martedì, da Pompei a Cusano Mutri

Milano, 13 maggio – Dopo nove tappe, il Giro d’Italia si prende la prima giornata di riposo. Le gerarchie dopo poco più di un terzo della Corsa Rosa, però, sembrano già definite, con Tadej Pogacar favoritissimo per la vittoria finale: lo sloveno guida la classifica generale con 2’40’’ di vantaggio sul colombiano Daniel Martinez e 2’58’’ sul britannico Geraint Thomas. Le quote antepost Snai per il successo finale sono tutte dalla parte di Pogacar: il suo arrivo con la maglia rosa a Roma, il 26 maggio, si gioca soltanto a 1,12, con Thomas e Martinez a 15. Ancora più staccati Uijtdebroeks, O’Connor e l’italiano Antonio Tiberi, tutti a 33. In mezzo anche l’opzione ‘Altro’, con la possibilità che possa vincere un corridore che non ha una quota propria e bancata a 25. Visto lo strapotere di Pogacar, è quotata anche l’opzione ‘Vincente senza X’, in questo caso escludendo il campione della UAE Team Emirates: Thomas e Martinez scendono a 2,50, con Uijtdebroeks, O’Connor e Tiberi a 7,50.

Le altre classifiche Pogacar guida anche la lavagna per il vincente della classifica scalatori, a 1,45 (con Georg Steinhauser a 15); Jonathan Milan, invece, è il favorito per la classifica a punti, a 1,25. Uijtdebroeks e Tiberi, entrambi a 2,00, sono infine in testa nella classifica giovani.

La prossima tappa Dopo l’arrivo di domenica da Napoli, il Giro riparte martedì con la decima tappa, quella in programma da Pompei a Cusano Mutri, di 142 chilometri. Pogacar è il favorito anche per la vittoria della singola frazione: secondo le quote Snai, lo sloveno parte da 2,75, con Steinhauser a 10 e il trio Storer, Bardet e Martinez a 15. L’opzione ‘Altro’ si gioca invece a 6,50.

