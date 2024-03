SNAI – Miami: senza Djokovic, sarà Alcaraz contro Sinner. Carlos guida l’antepost a 3,05 poi Jannik a 3,45

19 Marzo 2024

(Adnkronos) – Dopo la sconfitta nella semifinale di Indian Wells, l’azzurro dà l’assalto a un torneo di cui è stato finalista nel 2023. Medvedev, campione in carica, primo inseguitore a 6,75

Milano, 19 marzo – Jannik Sinner ci riprova. Dopo la sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz a Indian Wells, la sfida tra l’azzurro e lo spagnolo si sposta a Miami, sede del secondo Masters 1000 della stagione in cui Sinner lo scorso anno raggiunse la finale battendo proprio Alcaraz in semifinale, prima di cedere nell’atto decisivo a Daniil Medvedev. A differenza di Indian Wells, a Miami mancherà Novak Djokovic, che non scenderà in campo in Florida: per questo, Alcaraz e Sinner sono rispettivamente la testa di serie numero 1 e 2, potendosi quindi affrontare solo in finale. Carlos guida le quote antepost a 3,05, seguito da Sinner a 3,45. Staccatissimo Medvedev, finalista a Indian Wells e campione in carica a Miami, in lavagna a 6,75, con Zverev a 15.

Torna Berrettini Il Masters 1000 di Miami segna il ritorno nel circuito maggiore di Matteo Berrettini, tornato in campo la scorsa settimana nel Challenger di Phoenix, dove è arrivato fino alla finale persa contro il portoghese Nuno Borges. Un trionfo di Berrettini – che esordirà contro Murray – paga 125 volte la posta. Lorenzo Musetti, diventato papà da pochi giorni, si gioca invece a 250 come altri italiani: Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi.

Donne Nel torneo femminile è la polacca Iga Swiatek a guidare le quote antepost, a 2,25; seguono la kazaka Elena Rybakina a 4,00 e l’americana Coco Gauff a 7,00. A 10 la bielorussa Aryna Sabalenka, scossa dalla tragica scomparsa del compagno Konstantin Koltsov avvenuta nelle scorse ore. Jasmine Paolini a 100 la prima delle italiane.

