SNAI – Mondiale: Argentina-Croazia, Albiceleste in pole. Croati ancora in finale a 3, ma entro il 90’ si sale a 5

(Adnkronos) – Martedì sera in Qatar la prima semifinale: da una parte Messi, che sogna di regalare la coppa a un popolo intero, dall’altra i vicecampioni di Russia 2018. Il segno «1» si gioca a 1,80, il passaggio del turno scende a 1,40

Milano, 12 dicembre 2022 – Argentina, Croazia, Marocco, Francia. Una di queste quattro nazionali domenica sera festeggerà il titolo di campione del mondo. Le semifinali iniziano martedì con la sfida tra l’Albiceleste – che era partita malissimo con la sconfitta contro l’Arabia Saudita prima di spiccare il volo – e la Croazia, che spera in un’altra finale dopo quella raggiunta e persa in Russia nel 2018. Le quote Snai vedono favorita la squadra di Scaloni, con l’«1» già entro i 90’ minuti a 1,80; più dietro la «X» a 3,35 e il «2» nei tempi regolamentari a 5. Le quote si abbassano per la lavagna sul passaggio del turno, che comprende quindi anche l’epilogo nei supplementari o ai rigori: l’Argentina in finale a 1,40, con la Croazia a 3. Se l’Under a 1,55 si fa preferire nettamente all’Over a 3 e il No Goal a 1,67 ha una quota più bassa del Goal a 2,10, Messi è il marcatore più probabile, a 2,65, con Julian Alvarez e Lautaro Martinez a 3,75. Il primo croato è Kramaric a 6,00, stessa offerta di Budimir.

Antepost – A quattro partite dalla conclusione del torneo (due semifinali, la finale per il terzo posto e quella per il titolo) e dopo l’eliminazione del Brasile, la Francia ha ancora di più i favori del pronostico nella lavagna antepost: Bleus di nuovo campioni a 2,10, seguiti dall’Argentina a 2,65, con Croazia (9,00) e Marocco (10) nettamente staccate. Nella corsa al titolo di capocannoniere, invece, Messi a 3,50 resta l’unico in grado di tenere testa a Mbappé dominatore a 1,50. Sul gradino più basso del podio un altro francese, il milanista Olivier Giroud a 7,50.

