SNAI – Mondiale femminile: Italia contro la Svezia per il bis Azzurre sfavorite, la seconda vittoria di fila a 4,75

Luglio 28, 2023

(Adnkronos) – Dopo il successo al debutto contro l’Argentina, la squadra di Milena Bertolini affronta la squadra più forte del girone, il cui successo paga 1,83. Girelli la giocatrice della Nazionale con la quota più bassa per un gol, 4,00

Milano, 28 luglio 2023 – Dopo la vittoria di lunedì scorso contro l’Argentina, la Nazionale femminile sabato mattina a Wellington (si gioca alle 9.30, ora italiana) è chiamata a confermarsi. Le Azzurre, contro la Svezia – che al debutto ha battuto il Sudafrica – possono già conquistare aritmeticamente la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale in corso in Australia e Nuova Zelanda: impresa non facile, considerando che le svedesi sono per distacco le favorite del girone. Lo dicono anche le quote Snai: il segno «1», visto che la Svezia gioca formalmente in casa, paga 1,83, con il pareggio a 3,35 e la vittoria dell’Italia a 4,75. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Under (1,60) e No Goal (1,73), con gli esiti opposti quotati rispettivamente 2,20 (Over) e 2,00 (Goal).

Antepost Ci sono tante giocatrici svedesi in cima alla lista delle possibili marcatrici, a testimonianza della superiorità – almeno sulla carta – delle avversarie dell’Italia: guida Stina Blackstenius, centravanti dell’Arsenal, a 2,70, seguita da Janogy a 3,25, da Schough e Rolfo a 3,30, dalla milanista Asllani a 3,45, da Jakobsson e Blomqvist a 3,65 e dalla ex juventina Hurtig a 4,00, stessa quota anche della prima azzurra, Cristiana Girelli. A 4,75 un gol di Barbara Bonansea, a 5,00 uno di Valentina Giacinti o Sofia Cantore.

