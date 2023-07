SNAI – Mondiale femminile: Stati Uniti favoriti a 3,25. L’Italia parte a 75; la qualificazione agli ottavi a 1,22

Luglio 19, 2023

(Adnkronos) – In Australia e Nuova Zelanda, la Nazionale di Milena Bertolini debutta lunedì contro l’Argentina ma scatta dalle retrovie. Il primo posto nel girone paga 6,00; Girelli e Bonansea regine dei bomber a 20

Milano, 19 luglio 2023 – L’estate calcistica si illumina in Australia e Nuova Zelanda con il Mondiale femminile. A differenza di quello maschile, l’Italia c’è, per la seconda volta consecutiva dopo aver raggiunto i quarti di finale in Francia nel 2019. Un’impresa non facile da ripetere per la squadra di Milena Bertolini, che esordirà lunedì contro l’Argentina in un girone completato da Svezia e Sudafrica. Il titolo mondiale delle Azzurre, reduci dalla delusione di un anno fa all’Europeo in Inghilterra, si gioca a 75 volte la posta, in una lavagna antepost guidata dagli Stati Uniti a 3,25, con l’Inghilterra a 5,50, la Spagna a 6,00 e la Germania a 9,00 subito dietro.

Piazzamento Più probabile, per l’Italia, almeno la qualificazione agli ottavi di finale, a cui accedono le prime due di ciascuno degli otto gironi (primo Mondiale a 32 squadre): il passaggio del turno vale 1,22, il primo posto 6,00, con la Svezia che sulla carta è la squadra più accreditata per chiudere il girone davanti alle altre (1,15). L’Italia in finale, infine, paga 33.

Capocannoniere Nel tabellione Snai per la giocatrice che vincerà il titolo di capocannoniere, comanda l’americana Alex Morgan a 6,00. Dietro di lei un’altra statunitense, Sophia Smith a 7,50; poi l’inglese Rachel Daly, la spagnola Esther Gonzalez e l’australiana Sam Kerr, tutte a 12. Cristiana Girelli e Barbara Bonansea sono le prime Azzurre a 20.

