SNAI – MotoGP: Bagnaia a 3,00 insegue Marquez. Dopo l’infortunio, lo spagnolo in Germania parte favorito

Giugno 15, 2023

(Adnkronos) – Al Sachsenring, il campione in carica e leader del Mondiale piloti è subito dietro Marc, staccatissimo in classifica visto il lungo periodo di assenza ma pronto a 2,50 a prendersi l’appuntamento tedesco

Milano, 15 giugno – Negli occhi ci sono ancora le immagini del trionfo del Mugello, ma Pecco Bagnaia è già proiettato alla prossima sfida. Domenica si corre il Gp di Germania, al Sachsenring, e il campione del mondo vuole sfruttare l’entusiasmo per incrementare il vantaggio sui rivali. Le quote Snai per la gara, però, vedono il torinese (a 3,00) inseguire Marc Marquez, che va ancora a caccia della prima vittoria stagionale, in lavagna a 2,50. Dietro di loro ci sono Martin a 7,00, Zarco e Bezzecchi a 9,00, Miller e Binder a 12.

Qualifiche Anche nelle quote per le qualifiche comanda Marquez, che nella classifica piloti è staccatissimo a causa dell’infortunio alla mano che lo ha tenuto fuori per diverse gare: la pole dello spagnolo si gioca a 2,50, con Bagnaia a 2,75 e Martin a 5,50.

Antepost La vittoria al Mugello ha invece permesso a Bagnaia di aumentare il distacco in classifica su Bezzecchi, ora di 21 punti (131 a 110). Vantaggio che si riflette anche nelle quote Snai per il titolo mondiale: Pecco ancora sul trono a 1,35, con lo stesso Bezzecchi e Martin a 6,50.

