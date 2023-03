SNAI – MotoGP: Bagnaia è ancora il grande favorito. Stessa quota per titolo e vittoria a Portimao: Pecco a 1,85

Marzo 23, 2023

(Adnkronos) – Con il GP del Portogallo inizia la stagione sulle due ruote, con il pilota della Ducati che parte davanti a Bastianini e Quartararo nell’antepost generale e nelle previsioni per la prima gara dell’anno. E c’è anche la novità della Sprint Race

Milano, 23 marzo – Dopo la Formula 1, si riaccendono anche i motori delle due ruote. Domenica si riparte da Portimao, sede del GP del Portogallo che aprirà la stagione: Pecco Bagnaia è pronto a difendere il titolo mondiale conquistato lo scorso anno e arrivato 13 stagioni dopo il trionfo di Valentino Rossi. Le quote antepost Snai vedono nettamente in testa il torinese per la vittoria finale: Bagnaia riparte da 1,85, con l’altro azzurro Enea Bastianini a inseguire a 5,50 e Fabio Quartararo – dominatore nel 2022 prima della grande rimonta di Bagnaia – terzo a 6,50. In quarta posizione Marc Marquez a 7,50.

La prima gara – Le quote antepost per la stagione si riflettono anche su quelle per il primo Gran Premio del 2023: la vittoria di Bagnaia paga 1,85, seguito da Bastianini e Quartararo a 6,50. La novità della stagione del Motomondiale è la Sprint Race, formula già utilizzata nella passata stagione in Formula 1: si corre il sabato, con 12 punti per il vincitore, nove al secondo, sette al terzo e via via a scalare fino a un punto per il nono classificato. Anche in questo caso, Bagnaia domina a 2,00; in questo caso, però, Jorge Martin si piazza dietro ‘Pecco’ a 5,50, con Bastianini e Quartararo a 7,50.

Libere e qualifiche – A completare un tabellone tutto rosso Ducati, Bagnaia a 1,85 è in cima anche alle quote per le qualifiche, seguito anche qui da Martin a 4,50 e da Quartararo a 7,50. Presto per dire se sarà un’altra stagione di gloria per l’Italia, ma le quote sembrano tutte a favore di Pecco.

