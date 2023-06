SNAI – MotoGP: Bagnaia in Olanda per tornare a vincere, Pecco favorito a 1,75, poi Bezzecchi e Martin a 5,50

Giugno 22, 2023

(Adnkronos) – Dopo il secondo posto in Germania, l’azzurro campione del mondo cerca il successo con il favore delle quote. Alle sue spalle, un altro italiano e lo spagnolo

Milano, 22 giugno – Il Motomondiale scende in pista per il terzo weekend di fila. Dopo quello del Mugello e quello del Sachsenring in Germania, si corre in Olanda. Pecco Bagnaia, dopo il secondo posto di domenica scorsa, cerca il ritorno alla vittoria, potendo contare anche sui favori delle quote: il successo del torinese ad Assen si gioca a 1,75. Alle sue spalle, un altro azzurro – Marco Bezzecchi – e lo spagnolo Jorge Martin, che in Germania ha bruciato proprio Bagnaia. Entrambi partono da un’offerta di 5,50. A 15 segue un gruppone formato da Marquez, Espargaró, Zarco, Marini, Binder e Vinales. Bagnaia guida anche il tabellone per la Gara Sprint, a 2,25: alle sue spalle, Martin a 3,50 e Bezzecchi a 4,50.

Qualifiche I rapporti di forza nelle quote per le gare si riflettono anche in quelle per le qualifiche: Bagnaia comanda a 2,00, poi Martin a 4,50, Bezzecchi a 6,50 e Marquez a 7,50.

Antepost Il successo al Sachsenring ha abbassato la quota per il titolo mondiale di Martin, ora primo inseguitore di Bagnaia a 3,50. Il campione in carica guida ancora con un vantaggio sensibile (1,35), con Bezzecchi a 7,50.

