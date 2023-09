SNAI – MotoGP: Bagnaia in testa anche in India In gara o nella Sprint, il ritorno alla vittoria di Pecco a 2,00

Settembre 21, 2023

(Milano, 21 settembre 2023) – L’azzurro, con Martin che si è avvicinato in classifica, sul circuito di Buddh cerca di tenere a distanza il rivale. Ora il titolo mondiale vale 1,15

Milano, 21 settembre 2023 – Il pericolo arriva dalla Spagna. Dopo la doppietta di Jorge Martin nel Gp di San Marino (primo posto nella Sprint e in gara), il distacco dal primo posto di Pecco Bagnaia nella classifica piloti si è ridotto a soli 36 punti (247 a 283). Il Gp d’India, che si corre per la prima volta sul circuito di Buddh, può essere l’occasione, per il torinese – che si era ripreso a tempo di record dopo la caduta in Catalogna – di ristabilire le distanze. Le quote Snai, come spesso accade, sono dalla parte di Bagnaia: il primo posto nella gara “classica” si gioca a 2,00, con Martin a 3,50, l’altro italiano Bezzecchi a 5,50 e Binder a 6,50. Leggermente diverse le gerarchie nella Sprint Race: Bagnaia mantiene la stessa quota (2,00), ma Martin in questo caso è più vicino a 2,75. Dietro, Bezzecchi a 4,50 e Binder a 6,50.

Qualifiche Stesso podio anche nel tabellone per le qualifiche: Bagnaia favorito a 2,25, poi nell’ordine Martin a 3,50, infine Bezzecchi a 6,50.

Antepost La quota per il secondo titolo mondiale consecutivo di Bagnaia resta in ogni caso bassissima, 1,15. Martin, ora, si gioca a 5,50, prima di una voragine fino ai 20 di Bezzecchi.

