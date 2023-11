SNAI – MotoGP: Bagnaia-Martin, a Valencia la resa dei conti.Lo spagnolo favorito per la gara a 1,75, Pecco campione a 1,12

Novembre 23, 2023

(Adnkronos) – Ultimo appuntamento di una stagione emozionante: il pilota padrone di casa avanti in tutte le lavagne (comprese quelle per la Sprint e le qualifiche), ma il torinese difende 21 punti di vantaggio in classifica

Milano, 23 novembre – La resa dei conti. Pecco Bagnaia e Jorge Martin sono arrivati al rettilineo finale di una stagione emozionante: l’azzurro, con 21 punti di vantaggio, è a un passo dal secondo titolo mondiale di fila, ma deve fare i conti con lo spagnolo che non molla. E l’ultimo appuntamento del 2023 va in scena proprio in Spagna, a Valencia. Le quote Snai sono a favore di Martin, a cominciare da quelle per la gara di domenica: la sua vittoria si gioca a 1,75, quella di Bagnaia a 4,50 con Bastianini, Di Giannantonio (reduce dal successo in Qatar), Vinales e Binder tutti a 10. Stesse offerte per la Gara Sprint: Martin a 1,75, Bagnaia a 4,50, con le distanze che si riducono tra il torinese e la coppia Binder-Di Giannantonio, entrambi a 7,50.

Qualifiche Martin si trova a 1,75 anche nel tabellone per le qualifiche; Bagnaia, in questo caso, insegue a 3,50, con Bezzecchi e Di Giannantonio sul gradino più basso del podio a 10.

Antepost Infine il testa a testa per il titolo, unica lavagna che – visto il margine in classifica – vede Bagnaia in vetta a 1,12 e Martin a 5,25. In ogni caso, sarà una domenica imperdibile.

