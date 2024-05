SNAI – MotoGP: Bagnaia-Martin, testa a testa a Montmeló. Pecco e lo spagnolo a 2,75, poi Marquez e Vinales a 4,50

23 Maggio 2024

(Adnkronos) – L’azzurro cerca la prima vittoria in carriera in Catalunya, ma deve inseguire sia nelle quote per la Gara Sprint che nelle Antepost per il titolo

Milano, 23 maggio – Secondo appuntamento per il Motomondiale in Spagna, dopo quello di un mese fa a Jerez: nel weekend si corre il Gran Premio di Catalunya sul circuito di Montmeló, dove Pecco Bagnaia non ha mai vinto in carriera. Le quote Snai, però, sono dalla parte del torinese, che scatta a 2,75, stessa quota di Jorge Martin, primo con 129 punti contro i 91 di Bagnaia. Segue un’altra coppia a 4,50, quella formata da Maverick Vinales e Marc Marquez, con Aleix Espargaró a 7,50.

Sprint Per la Gara Sprint di sabato, invece, la lavagna pende dalla parte di Martin, a 2,25; la quota di Bagnaia si affianca a quelle di Vinales e Marquez (4,50), con Espargaró che scende a 6,50.

Qualifiche C’è Martin a guidare anche il tabellone per le qualifiche, a 2,25; dietro di lui, Bagnaia a 3,50, Vinales a 4,50, Marquez a 6,50 ed Espargaró a 7,50.

Antepost Con 38 punti di vantaggio su Bagnaia e 40 su Marquez e Bastianini, Martin guida la classifica piloti e, di conseguenza, anche le quote antepost per il titolo mondiale: lo spagnolo paga 2,00, Marquez e Bagnaia sono entrambi a 3,25, con Bastianini che schizza a 10.

