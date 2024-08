SNAI – MotoGP: il Mondiale riparte da Silverstone. La quinta vittoria di fila di Bagnaia a 2,50, poi Martin a 3,50

1 Agosto 2024

(Adnkronos) – Dopo un mese di sosta, la stagione riprende con il GP di Gran Bretagna: l’azzurro guida la lavagna per la gara, lo spagnolo quello per la Sprint. Marquez terzo incomodo

Milano, 1 agosto – Il Motomondiale riparte dalla Gran Bretagna. Dopo lo stop di un mese, la corsa al titolo riprende con il Gran Premio in programma a Silverstone e Pecco Bagnaia che punta ad allungare la serie di quattro successi consecutivi (Catalogna, Mugello, Assen e Sachsenring). Le quote Snai sono dalla parte del torinese: la quinta vittoria di fila paga 2,50, con Jorge Martin a 3,50 e Marc Marquez a 4,00.

Sprint e qualifiche Le gerarchie, invece, si ribaltano per la gara Sprint, con lo spagnolo che è il principale indiziato per la vittoria a 2,50; Bagnaia, in questo caso, è secondo a 3,50, con Marquez terzo anche in questo caso a 5,00. Martin e Bagnaia, infine, guidano a pari quota il tabellone per il miglior tempo nelle qualifiche: sono entrambi a 3,00, con Marquez in questo caso più staccato a 5,50.

Antepost Continua a scendere la quota per Bagnaia campione del mondo: se prima del GP di Germania il pilota della Ducati (primo nella classifica generale con 222 punti, 10 in più di Martin) si giocava vincente a 1,45, ora la stessa opzione paga 1,25, con Martin salito ancora, a 3,50.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434