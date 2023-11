SNAI – MotoGP: in Qatar c’è ancora Martin davanti a tutti. Lo spagnolo a 2,25, poi Bagnaia a 2,75. Pecco campione a 1,50

Novembre 17, 2023

(Adnkronos) – A Lusail va in scena il penultimo appuntamento del Mondiale: il torinese ha bisogno di guadagnare 23 punti sul rivale per laurearsi campione

Milano, 17 novembre – Due gare alla fine del Mondiale, 14 punti a dividerli. Tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin può succedere ancora di tutto: in Qatar va in scena il penultimo appuntamento di una stagione appassionante. A Lusail, lo spagnolo parte in leggero vantaggio nelle quote Snai: il successo di Martin si gioca a 2,25, con Bagnaia a 2,75 e Marco Bezzecchi che a 3,50 sembra l’unico pilota in grado di tenere testa ai due rivali per il titolo. Per quello che riguarda la Gara Sprint, però, il distacco si allarga, con Martin a 1,90 e Bagnaia a 4,50, tallonato da Bastianini a 5,75 e dalla coppia Binder-Bezzecchi a 8,00.

Qualifiche Bagnaia ha una quota doppia (3,50) per le qualifiche rispetto a Martin, che invece guida a 1,75.Bezzecchi e Bastianini sono a pari merito a 7,50.

Antepost Infine la quota per il titolo: Bagnaia campione a 1,50, Martin a 2,40. Pecco, per chiudere i conti in Qatar, ha bisogno di guadagnare 23 punti a Lusail tra Sprint e gara per festeggiare.

