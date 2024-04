SNAI – MotoGP: in Texas è corsa a tre. Bagnaia, Martin e Marquez tutti a 2,75

11 Aprile 2024

(Adnkronos) – Terzo appuntamento della stagione: dopo il successo dell’azzurro in Qatar e quello di Jorge in Portogallo, si corre a Austin. Bastianini quarto incomodo a 5,50

Milano, 11 aprile – Dopo il successo di Pecco Bagnaia in Qatar e quello di Jorge Martin a Portimao, il Motomondiale fa tappa negli Stati Uniti, con il Gran Premio delle Americhe in programma sul circuito texano di Austin. Le quote Snai sono equilibratissime, a testimonianza di gerarchie ancora da definire: Bagnaia, Martin e Marquez partono tutti con la stessa offerta, 2,75, seguiti da Enea Bastianini a 5,50. Equilibrio pressoché totale confermato anche dalla lavagna per la Gara Sprint, che vede soltanto i due spagnoli avanti appaiati a 2,50, ma sia Pecco (4,50) che lo stesso Bastianini (5,50) pronti a giocarsi le loro chance.

Qualifiche Coppia spagnola favorita anche nel tabellone Snai per le qualifiche: ancora Marquez e Martin a 2,75, seguiti da Bagnaia a distanza ravvicinata (3,50). Qui, leggermente più staccato Bastianini, che parte a 6,50.

Antepost Con Martin in testa al Mondiale con 60 punti seguito da Binder a 42, da Bastianini a 39 e da Bagnaia a 37, i piloti sono tutti a contatto anche nella lavagna antepost per il trionfo finale. Alla vigilia della terza gara, Bagnaia e Martin guidano a 2,50 (lo spagnolo, prima del Portogallo, si giocava a 3,50), con Marquez a 4,50 e un’altra coppia, quella composta da Binder e Bastianini, a 7,50.

