SNAI – MotoGP: la stagione parte dalla Thailandia Senza Martin, duello Marquez-Bagnaia per il primo successo

27 Febbraio 2025

– Con il campione in carica out per infortunio, Pecco è il secondo favorito a 2,25 dietro lo spagnolo a 1,65. Alex Marquez terzo incomodo a 7,50. L’azzurro alle spalle di Marc anche nelle antepost per il titolo Milano, 27 febbraio – Il Motomondiale inizia dalla Thailandia. Il circuito di Buriram ospita la prima tappa del 2025, orfana – come la seconda, in Argentina – del campione in carica Jorge Martin, out per infortunio. Il duello per la prima vittoria della stagione, sulla lavagna Snai, sembra quindi circoscritto alle Ducati di Marc Marquez e Francesco Bagnaia, compagni di squadra e allo stesso tempo avversari: un successo dello spagnolo si gioca a 1,65, con Pecco che insegue a 2,25 e Alex Marquez a chiudere il podio a 7,50.

Sprint e qualifiche Tabellone simile anche per la gara Sprint, con l’azzurro a inseguire Marc Marquez ma a 2,50. Le distanze si riducono nuovamente per le quote che riguardano le qualifiche: guida sempre Marquez e sempre a 1,65, ma il torinese accorcia a 2,25. Alex Marquez, invece, rimane a 7,50.

Antepost Nelle quote antepost per il titolo, Marquez guida a 1,50; alle sue spalle Bagnaia a 2,50, poi il vuoto, con Acosta e Martin a 15 e la coppia Alex Marquez-Quartararo a 25.

