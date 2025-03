SNAI – MotoGP: Marquez contro tutti anche ad Austin Il tris di Marc a 1,25, il fratello Alex ci prova a 4,50

27 Marzo 2025

– Dopo i successi in Thailandia e Argentina, e complice anche l’assenza di Martin, lo spagnolo è strafavorito anche negli Stati Uniti. Il primo successo stagionale di Bagnaia a 6,50 Milano, 27 marzo – Nelle prime due gare della stagione, complice anche l’assenza di Jorge Martin, il Motomondiale ha avuto un solo padrone, Marc Marquez. Due vittorie nelle Sprint, altrettante nelle gare, sia in Thailandia che in Argentina. Le quote Snai riflettono ovviamente la superiorità dello spagnolo in questo inizio di 2025: un tris nel Gp di Austin paga ‘solo’ 1,25, con il fratello Alex primo inseguitore a 4,50. Pecco Bagnaia chiude il podio a 6.50.

Sprint La forbice tra Marc e Alex Marquez si restringe per quello che riguarda le quote della gara Sprint. La vittoria di Marc si gioca a a 1,35; Alex scende a 3,50, mentre resta invariato il 6,50 che accompagna l’azzurro.

Qualifiche Cambiano leggermente le quote, non le gerarchie nella lavagna per le qualifiche. Anche in questo caso domina Marc Marquez a 1,40, seguito da Alex a 4,50 e da Bagnaia a 5,50.

Antepost La quota per il titolo mondiale di Marquez, che prima dell’inizio della stagione era fissata a 1,50, è già scesa a 1,15; Bagnaia resta secondo, ma in un mese è salito da 2,50 a 5,50, con Alex Marquez ora terzo a 7,50 (era a 25 alla vigilia del primo Gran Premio).

