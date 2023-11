SNAI – MotoGP: Martin in Malesia per il sorpasso La vittoria dello spagnolo a 1,85, Bagnaia segue a 2,75

Novembre 9, 2023

(Adnkronos) – A Sepang il terzultimo appuntamento del Mondiale: testa a testa per il titolo, con i due piloti divisi da 13 punti. Bezzecchi terzo incomodo

Milano, 9 novembre – La vittoria di Jorge Martin in Thailandia ha reso ancora più avvincente la lotta per il titolo Mondiale nella MotoGP. A tre gare dalla fine della stagione, sono solo 13 i punti a separare lo spagnolo da Pecco Bagnaia, che guida la classifica (389 a 376) ma sente sempre più il fiato sul collo del rivale. Domenica si corre a Sepang, in Malesia, con le quote che sembrano prefigurare il sorpasso: sulla lavagna Snai, Martin guida a 1,85, con Bagnaia a 2,75 e Marco Bezzecchi terzo incomodo a 5,50. Per la Gara Sprint, invece, Martin è in testa a 1,75, seguito dalla coppia Bagnaia-Bezzecchi a 4,50.

Qualifiche La quota legata a Martin si abbassa ulteriormente nel tabellone delle qualifiche (1,65), con i due azzurri sempre affiancati a 4,50. Poi una voragine, con Vinales e Binder a 15.

Antepost Nelle quote per la vittoria finale del Mondiale, infine, Bagnaia è salito – rispetto all’ultimo Gp, in Thailandia – da 1,45 a 1,75 –, con Martin che da 2,55 è invece sceso a 2,00.

