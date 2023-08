SNAI – MotoGP: si riparte dal Gp di Gran Bretagna Bagnaia sempre favorito: vittoria a 1,85, titolo a 1,25

Agosto 3, 2023

(Adnkronos) – Dopo la pausa di un mese e mezzo, il Mondiale riprende da Silverstone sempre con l’azzurro davanti a tutti. Primo posto nella Sprint a 2,50, Martin il primo inseguitore

Milano, 3 agosto 2023– Dopo oltre un mese di pausa estiva, nel weekend torna il Motomondiale con il Gp di Gran Bretagna in programma a Silverstone. Si riparte dal doppio successo azzurro di Assen, con Marco Bezzecchi vincitore della gara Sprint e Pecco Bagnaia di quella “tradizionale”. Il campione del mondo in carica riparte da favorito: nelle quote Snai per la gara di domenica, Bagnaia – vincitore anche nel 2022 – parte a 1,85, con Jorge Martin a 4,50, Bezzecchi a 7,00 e Brad Binder a 8,00. A 10, la coppia formata da Fabio Quartararo e Marc Marquez. Bagnaia guida il tabellone anche delle quote per la Sprint Race, a 2,50; alle sue spalle, Martin a 4,50, Binder e Bezzecchi a 6,50 e Marquez a 7,50.

Qualifiche Ancora maggiore il divario nella lavagna per le qualifiche: Pecco è il favorito per la pole a 2,75, poi Martin a 5,00, Marquez e Bezzecchi a 7,50.

Antepost Gli ultimi risultati prima della pausa hanno abbassato ulteriormente la quota per il titolo mondiale di Bagnaia, oggi a 1,25 (prima del Gp d’Olanda era a 1,35). Martin e Bezzecchi completano il podio a 6,50, con Binder quarto a 25. Segno che, per i bookmaker, sarà una corsa a tre da qui alla fine della stagione, con Bagnaia nettamente favorito.

