SNAI – MotoGP: si riparte dal Qatar, Bagnaia sempre favorito. Primo successo a 1,85, terzo titolo mondiale di fila a 2,50

Marzo 8, 2024

(Adnkronos) – Pecco, dopo aver trionfato nel 2022 e nel 2023, è ancora in cima a tutte le lavagne: Marquez primo inseguitore a 2,75 nelle antepost, poi Martin a 4,00

Milano, 8 marzo – Il Motomondiale riparte dal Qatar. E riparte dai due trionfi di fila di Pecco Bagnaia, anche quest’anno favorito nella lotta al titolo. C’è il torinese in testa alla lavagna antepost di inizio stagione: il terzo Mondiale di fila, su Snai, si gioca a 2,50, con Marc Marquez (anche lui in sella alla Ducati) primo inseguitore a 2,75. Sul gradino più basso del podio c’è Jorge Martin: lo spagnolo, che fino all’ultima gara ha conteso a Bagnaia il titolo 2023, parte a 4,00. Poi Enea Bastianini a 7,50, prima di una voragine: Binder quinto a 15, Acosta e Bezzecchi sesti a 20, Di Giannantonio a 25.

Prima gara Si ricomincia da Lusail, con Bagnaia che parte davanti a tutti in ogni lavagna nonostante sia ancora a secco di vittorie sul circuito che apre la stagione: in quella per la gara, Pecco parte a 1,85 con Martin a 4,50 e la coppia Bastianini-Marquez a 5,50. Per la gara Sprint le distanze si assottigliano: Bagnaia a 2,25, Martin a 2,50, Marquez a 4,50. Per le qualifiche, infine, l’azzurro a 2,00 con Martin a 2,75.

