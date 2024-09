SNAI – Nations League: l’Italia cerca il bis contro Israele. Quote in discesa per Spalletti: «2» a Budapest a 1,30

9 Settembre 2024

(Adnkronos) – Dopo il successo di venerdì a Parigi contro la Francia, gli Azzurri cercano un altro successo in Ungheria. Retegui e Kean si candidano per il primo gol stagionale con la Nazionale. Crolla da 5,50 a 3,00 l’offerta per il primo posto nel girone

Milano, 9 settembre – La Nations League, per l’Italia, è iniziata alla grande, con il successo a Parigi contro la Francia. Gli Azzurri si sono spostati a Budapest dove stasera affronteranno, in campo neutro, Israele, battuto all’esordio dal Belgio. A differenza di quanto accaduto per Francia-Italia, le quote Snai stavolta sono tutte a favore della squadra di Spalletti, favorita e con l’entusiasmo a mille per la vittoria di tre giorni fa. Il segno «2» si gioca a 1,30, contrapposto al pareggio a 5,50 e all’«1» a 9,00. Si preannuncia anche una partita con tanti gol: almeno tre (Over) a 1,55, con l’Under a 2,35, mentre Goal a 1,90 e No Goal a 1,80 sono più in equilibrio.

Marcatori Ci sono Retegui e Kean in cima alla classifica dei marcatori più probabili: una rete del centravanti dell’Atalanta paga 2,25 la posta, quella dell’attaccante della Fiorentina invece è a 2,50. Seguono Raspadori a 2,75, Zaccagni a 3,00, Pellegrini a 3,50 e Frattesi a 4,00. Un’altra rete di Dimarco come al Parco dei Principi a 5,00.

Antepost La vittoria di Parigi ha fatto crollare la quota per il primo posto dell’Italia nel Gruppo 2: prima del match contro la Francia il primato si giocava a 5,50, ora vale 3,00. In testa ci sono ancora i Bleus a 1,90 (erano a 1,45), con il Belgio sceso da 4,50 a 4,00.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434