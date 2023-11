SNAI – NextGen ATP Finals: Cobolli e Nardi per stupire. Fils il favorito, seguono Stricker, Van Assche e Michelsen

Novembre 28, 2023

(Adnkronos) – La stagione del tennis, dopo il trionfo dell’Italia in Coppa Davis, non è ancora finita: due italiani tra gli otto protagonisti delle finali dei talenti del futuro al via a Jeddah. Il trionfo del pesarese si gioca a 8,00, quello del romano a 10

Milano, 28 novembre – Sulla scia del trionfo della Nazionale in Coppa Davis, il tennis italiano vuole provare a stupire ancora. A Jeddah, in Arabia Saudita, questa settimana si giocano le NextGen ATP Finals, riservate agli otto migliori talenti del mondo, a cui non partecipano però altri giovani come Alcaraz, Sinner, Shelton e Musetti, che hanno già spiccato il volo nel circuito. Due gli italiani in campo in un torneo che Sinner vinse nel 2019 a Milano: il pesarese Luca Nardi e il romano Flavio Cobolli. I due azzurrini partono nelle retrovie nelle quote antepost: il trionfo di Nardi paga 8,00, quello di Cobolli 10 volte la posta. Dietro di loro, soltanto la wild card giordana Shelbayh a 15.

Favoriti Il francese Arthur Fils è il favorito per vincere il torneo, a 3,50; seguono lo svizzero Stricker a 5,00 e l’altro francese Van Assche a 6,00, con la stessa quota dell’americano Michelsen. A 6,50, invece, ecco il serbo Medjedovic.

Speranze italiane Sulla lavagna Snai, si può puntare anche sulla possibilità che uno dei due italiani vinca il torneo: la vittoria di Nardi o Cobolli paga 4,50. La qualificazione alla finale, invece, vale 3,75 per Cobolli e 4,75 per Nardi. Oggi l’esordio di entrambi: Nardi parte sfavorito contro Fils (successo a 3,75, con il francese a 1,27), stesso discorso per Cobolli a 3,20 contro Stricker che si gioca invece a 1,32.

