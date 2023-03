SNAI – Qualificazioni europee: Italia, a Malta il riscatto? Azzurri ok a 1,11, Retegui ancora a segno a 1,65

Marzo 24, 2023

(Adnkronos) – Dopo l’esordio deludente a Napoli contro l’Inghilterra, la Nazionale cerca i primi tre punti nel cammino che porta a Euro 2024: impegno sulla carta semplice, con il pareggio che vale 8,75 e l’«1» addirittura a 22. L’italo-argentino in testa alla lavagna dei marcatori

Milano, 24 marzo 2023 – L’esordio della Nazionale nel girone di qualificazione a Euro 2024 non rimarrà nella storia. L’Italia, però, dopo la sconfitta contro l’Inghilterra ha subito la chance di riscattarsi e conquistare i primi tre punti. Domenica sera a Ta’ Qali c’è la sfida contro Malta, la squadra sulla carta più debole del Gruppo C: le quote Snai lo confermano, con l’Italia strafavorita per la vittoria, a 1,11. Per il pareggio si sale a 8,75, mentre il segno «1» schizza addirittura a 22. Pochi dubbi anche sul fatto che sarà una partita da Over (1,45, con l’Under a 2,55) e da No Goal (1,38, con l’esito opposto addirittura a 2,85). Provando a ipotizzare una vittoria più larga dell’Italia, il «2» con handicap -1 si gioca a 1,35; salendo a -2 (quindi tre gol di scarto), la quota cresce a 2,00, mentre per il «2» con handicap -3 (vittoria con quattro gol di margine) si arriva a 3,40.

Rete-gol – Una delle poche note liete della serata di Napoli è stato il primo gol in Nazionale di Mateo Retegui. L’italo-argentino, all’esordio, ha subito lasciato il segno, anche se la sua rete non è bastata per evitare la sconfitta. Un altro gol di Retegui anche a Malta paga 1,65, in una lavagna che vede Scamacca a 1,75, Berardi a 1,85 e Grifo a 2,00.

Ufficio stampa Snaitech

e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434