SNAI – Qualificazioni europee: Italia, c’è ancora l’Inghilterra. Mancini insegue a 2,90, il primo gol di Retegui a 4,00

Marzo 22, 2023

Milano, 22 marzo 2023 – C’è ancora l’Inghilterra sulla strada dell’Italia. La Nazionale di Roberto Mancini inizia da Napoli il cammino nelle qualificazioni all’Europeo del 2024, che si giocherà in Germania. Giovedì sera, al ‘Diego Armando Maradona’, l’ennesimo capitolo della sfida tra gli Azzurri e gli inglesi, già battuti ai calci di rigore nella finale del 2021 a Wembley e a settembre a San Siro in un match del girone di Nations League. La nazionale di Southgate, per il match di giovedì sera, parte però favorita nelle quote Snai: il «2» vale 2,55, con il successo dell’Italia a 2,90 e il pareggio più in alto a 3,15. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Under (1,60), mentre l’Over viaggia a 2,20. Totale equilibrio, invece, tra Goal (1,87) e No Goal (1,85).

Marcatori – Il nome nuovo, nei convocati di Mancini, è quello dell’italo-argentino Mateo Retegui, che si candida a un ruolo da protagonista già nella gara contro l’Inghilterra. Il primo gol in Nazionale di Retegui paga 4,00 volte la posta, in una lavagna che vede in testa Harry Kane a 2,75, seguito da Toney a 3,25 e da Berardi a 3,50. Scamacca e Grifo hanno la stessa quota di Retegui.

Antepost – Testa a testa tra Italia e Inghilterra anche nella lotta al primo posto del girone. Gli inglesi comandano a 1,90, ma l’Italia è subito dietro a 2,25. Più staccata l’Ucraina a 9,00, con la Macedonia a 70 e Malta – prossima avversaria dell’Italia, domenica sera – a 2.500.

