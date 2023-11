SNAI – Qualificazioni europee: Italia, devi vincere. Quote rasoterra per l’«1» con la Macedonia: Azzurri a 1,12

Novembre 16, 2023

(Adnkronos) – All’Olimpico, la Nazionale ha bisogno di tre punti per avere la possibilità, lunedì a Leverkusen contro l’Ucraina, di giocare con due risultati su tre per andare all’Europeo. Kean e Scamacca i marcatori più probabili, a 2,00

Milano, 16 novembre – L’imperativo è vincere. Venerdì sera, allo stadio Olimpico di Roma, la Nazionale ritrova quella Macedonia che le tolse il sogno di andare al Mondiale del 2022: stavolta in palio c’è la qualificazione all’Europeo del prossimo anno in Germania, con gli Azzurri che con tre punti si garantirebbero la possibilità di andare a giocare lunedì a Leverkusen contro l’Ucraina con due risultati su tre a disposizione. Le quote Snai non lasciano spazio a sorprese: il segno «1» si gioca a 1,12, con il pareggio che vale otto volte la posta e il «2» addirittura a 18. L’Over si piazza a 1,53 (Under a 2,35), il No Goal ancora più in basso a 1,35, con l’esito opposto (che vede quindi almeno una rete di entrambe le squadre) a 2,85. Alzando l’asticella, l’«1» con handicap (vittoria, quindi, con almeno due gol di scarto) a 1,40, che diventa 2,15 per l’handicap -2 e 3,80 per l’handicap -3.

Marcatori Kean e Scamacca, a 2,00, sono i principali indiziati per trovare la rete nella notte dell’Olimpico: seguono Raspadori a 2,25, Chiesa a 2,50, Zaniolo a 2,75 in compagnia di Berardi e Politano. Poi ancora, El Shaarawy a 3,00, Bonaventura e Jorginho a 3,50.

