SNAI – Sanremo: corsa a tre per la vittoria all’Ariston.Comanda Mengoni, poi Giorgia e Ultimo

Febbraio 6, 2023

(Adnkronos) – Martedì sera al via un Festival attesissimo, con uno share per la prima serata previsto oltre il 53,5% (1,60): il rapper Lazza subito fuori dal podio, poi Elodie e Madame. Per il premio della critica favoriti Colapesce Dimartino

Milano, 6 febbraio 2023 – L’attesa è finita: martedì sera inizia il Festival di Sanremo, appuntamento che da qualche anno è tornato a monopolizzare l’attenzione degli italiani, comprese le generazioni più giovani. Le previsioni impazzano: chi scriverà il proprio nome sull’albo d’oro sotto Mahmood e Blanco, che lo scorso anno trionfarono con «Brividi»? A comandare la lavagna antepost di Snai sono due artisti che il Festival lo hanno già vinto. A 3,50 guida Marco Mengoni, che proporrà «Due vite» e che punta a tornare sul gradino più alto del podio a distanza di 10 anni dal successo del 2013 con «L’essenziale». Alle sue spalle, a 3,75, la coppia formata da Giorgia e Ultimo. La prima, che canterà «Parole dette male», vinse il Festival nel 1995 con «Come saprei», mentre Ultimo – che si esibirà con«Alba» – andò vicinissimo alla gloria nel 2019 con «I tuoi particolari» in un’edizione vinta da Mahmood con «Soldi». Più staccati il rapper Lazza (10), Elodie e Madame, entrambe quotate 12.

Premio della critica – Su Snai si può davvero giocare su qualsiasi cosa, a cominciare dal vincitore del premio della critica: in questo tabellone, guidano Colapesce Dimartino, che dopo aver spopolato con «Musica leggerissima» si ripresentano con «Splash» e partono da una quota di 5,50, la stessa per la vittoria di Mara Sattei e «Duemilaminuti». Più indietro, a 6,50, Gianluca Grignani («Quando ti manca il fiato») e Ariete («Mare di guai»). I Cugini di Campagna, invece, sono i principali indiziati per l’ultimo posto, a 2,50: con la loro «Lettera 22» proveranno a far ricredere gli italiani. Secondo le quote Snai, sarà un uomo a vincere il Festival (1,55); le donne partono da 3,00, mentre per la possibilità che a trionfare sia un gruppo si sale a 7,00. Si può scommettere anche sull’età del primo classificato: Under 33.5 a 2,05, Over a 1,65. A 3,00, invece, c’è l’eventualità che ci sia almeno un cantante squalificato.

Share – I gruppi di ascolto sono già organizzati per tutta la settimana del Festival: l’assenza di partite di calcio in questa settimana “rischia” di far impennare lo share su Rai1, tanto che viene proposta anche la scommessa sulla percentuale della prima e dell’ultima serata condotta da Amadeus sul palco dell’Ariston. L’Over 53.5% della prima serata vale 1,60 (Under a 2,15), mentre per sabato la soglia sale a 62.5%. L’Under, in questo caso, parte da 1,55, con l’Over a 2,30.

