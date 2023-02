SNAI – Sanremo: Mengoni sempre più in pole, ora vale 1,50.Crolla Giorgia, sorpresa Mr. Rain. Ultimo completa il podio

Febbraio 10, 2023

(Adnkronos) – Sabato all’Ariston si assegna il Festival: «Due vite», in testa dopo le prime due esibizioni, sembra fare corsa a sé, ma alle sue spalle risale «Supereroi», ora a 3,50, con «Alba» che resiste al terzo posto a 4,50. Premio della critica, testa a testa Grignani-Colapesce Dimartino

Milano, 10 febbraio 2023 – Marco contro tutti. Sanremo è pronto a eleggere il suo vincitore e Mengoni, dieci anni dopo aver trionfato con «L’essenziale», punta al bis con «Due vite». In testa dopo le prime tre serate, in testa anche nelle quote Snai, crollate dall’iniziale 3,50 all’attuale 1,50: segno che difficilmente potrà uscire un verdetto diverso dalla serata finale all’Ariston. Rispetto a quelle che erano state le previsioni iniziali, crolla Giorgia: da 3,75 (era la seconda favorita alle spalle di Mengoni, alla stessa quota di Ultimo) a 50. Il principale antagonista di Mengoni, ora, è Mr. Rain, la grande sorpresa del festival: «Supereroi», dopo due esibizioni, è terza in classifica generale e seconda in quota a 3,50, con «Alba» di Ultimo che resiste sul podio a 4,50. A seguire, Lazza a 12, Madame e Tananai a 20, Elodie a 25.

Premio della critica- Colapesce Dimartino, con «Splash», erano davanti a tutti alla vigilia del festival nella lavagna per il premio della critica: previsione confermata anche a poche ore dal gran finale, ma va registrata la scalata di Gianluca Grignani, che dall’iniziale quota di 6,50 ha “pareggiato” quella dei favoriti a 2,25. Subito dietro Madame a 6,50 e Mr. Rain a 7,50. Chi chiuderà invece all’ultimo posto? Il principale indiziato è Sethu (1,75), con Shari a 3,50, Will e Anna Oxa a 5,50.

