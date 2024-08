SNAI – Serie A: arrivano i primi big match della stagione. Si parte venerdì con Inter-Atalanta: Inzaghi a 1,65, Gasp a 5,00

29 Agosto 2024

(Adnkronos) – La terza giornata si aprirà con Venezia-Torino; sabato alle 20.45 Lazio-Milan (Fonseca avanti su Baroni), domenica ecco Juventus-Roma, con l’«1» a 1,75 e il «2» a 4,75

Milano, 29 agosto 2024 – Alla terza giornata, ecco i primi big match del campionato. Prima della sosta per gli impegni della Nazionale se ne giocano tre, uno al giorno, da venerdì a domenica. E si comincia, dopo Venezia-Torino, con i campioni d’Italia dell’Inter, che a San Siro ospitano l’Atalanta. Le quote Snai sono tutte a favore dei nerazzurri di casa, che dopo il pareggio di Genova hanno ottenuto contro il Lecce la prima vittoria della stagione: l’«1» su Snai si gioca a 1,65, con il pareggio a 4,25 e il «2» a 5,00, in una partita dove l’Under a 1,75 si fa preferire all’Over a 2,00. Tanti interisti in testa alla lavagna dei probabili marcatori: guida Lautaro Martinez a 2,25, seguono Thuram a 2,50, Taremi a 2,75, Arnautovic a 3,00 e Calhanoglu a 4,00, stessa quota dei primi due atalantini, Retegui e Lookman.

Sabato Dopo Bologna-Empoli e Lecce-Cagliari in programma alle 18.30, sabato alle 20.45 ecco Lazio-Milan, sfida che vedrà di fronte due squadre deluse dall’ultimo weekend di campionato dopo i ko rispettivamente a Udine e Parma. Lavagna in equilibrio, con i rossoneri di Fonseca (ancora a caccia della prima vittoria) in leggero vantaggio a 2,50, contro la quota di 2,85 per il segno «1» e di 3,30 per il pareggio. Equilibrio tra Over (1,80) e Under (1,90); nettamente avanti, invece, il Goal a 1,63 rispetto al No Goal al 2,20. Sempre sabato sera il Napoli ospita un’altra emiliana dopo il Bologna: al ‘Maradona’ arriva il Parma e sembrano esserci tutti i presupposti per la seconda vittoria di fila di Conte a 1,45, nonostante l’exploit dei gialloblù contro il Milan. «X» a 4,75, «2» a 6,50.

Domenica Se Palladino a 1,65 si candida per fare un dispetto alla sua ex squadra in Fiorentina-Monza, Juventus-Roma è il piatto forte della domenica di campionato. I bianconeri sono partiti alla grande e sono l’unica squadra a punteggio pieno; un solo punto in due gare, invece, per i giallorossi, che rischiano un altro ko all’Allianz Stadium. Su Snai il segno «1» si trova a 1,75, con il pareggio a 3,65 e il «2» a 4,75. Vlahovic è il marcatore con la quota più bassa (2,25), a 3,00 il primo gol in bianconero di Nico Gonzalez e il primo in giallorosso di Dobvyk.

