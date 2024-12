SNAI – Serie A: Atalanta a Cagliari da capolista, «2» a 1,55 Lazio-Inter il clou: Baroni a 3,50, ma Inzaghi è avanti a 2,10

13 Dicembre 2024

(Adnkronos) –

Nella sedicesima giornata, i nerazzurri di Gasperini in trasferta in Sardegna, con il Napoli pronto a riscattare le sconfitte con la Lazio a Udine («2» a 1,73). La Fiorentina rischia a Bologna, Juve e Milan facili

Milano, 13 dicembre – Inter e Fiorentina devono recuperare una partita, ma nel frattempo l’Atalanta sta guardando tutti dall’alto. Dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid, i nerazzurri ripartono dall’anticipo di sabato alle 15 sul campo del Cagliari: le quote Snai sono tutte dalla parte della squadra di Gasperini, avanti a 1,55 contro il 4,25 per il pareggio e il 5,50 per il successo dei sardi. Un sabato che proseguirà poi con Udinese-Napoli e Juventus-Venezia. In Friuli, Conte vuole cancellare le due sconfitte tra Coppa Italia e campionato contro la Lazio e sembrano esserci i presupposti per un ritorno alla vittoria, in lavagna a 1,73; se per il pareggio si sale a 3,50, la vittoria dei padroni di casa paga 5 volte la posta. La quota più bassa di tutto il fine settimana (1,30) riguarda la Juventus, che allo Stadium riceve il Venezia dopo la vittoria in Champions contro il Manchester City.

Big match a Roma La sfida più importante della 16a giornata si gioca lunedì sera all’Olimpico, con una Lazio lanciatissima – e reduce dal successo in Europa League contro l’Ajax – che riceve un’Inter che arriva dal primo ko europeo della sua stagione, a Leverkusen. Quote a contatto, ma Inzaghi che torna da ex nella Capitale parte in pole position a 2,10; il pareggio a 3,35 e il successo della squadra di Baroni a 3,50 viaggiano quasi di pari passo, in una partita dove Under (1,85) e Over (1,83) sono in equilibrio e dove il Goal a 1,67 è avanti rispetto al No Goal a 2,10. Con Castellanos squalificato, le speranze di gol della Lazio sono rivolte in Boulaye Dia a 4,00, seguito da Zaccagni a 4,50. Per l’Inter, invece, guidano i soliti Lautaro Martinez a 2,75 e Thuram a 3,00.

Le altre partite Bologna-Fiorentina sarà una partita particolare per Vincenzo Italiano, che ritrova il suo passato sulla panchina viola. L’equilibrio è quasi totale nel match del Dall’Ara: il segno «1» a 2,65 è in leggerissimo vantaggio rispetto alla nona vittoria di fila della Fiorentina (2,75), con il pareggio a 3,10. Domenica alle 18, invece, una Roma rinfrancata dai successi contro Lecce e Braga fa visita al Como: un impegno non semplice quello della squadra di Ranieri, comunque avanti a 2,20 (a 3,25 sia l’«1» che la «X»). In serata, invece, tocca a Milan e Genoa, con i rossoneri intenzionati a dimenticare la sconfitta di Bergamo e a dare continuità – almeno in termini di risultati – alla vittoria in Champions contro la Stella Rossa. La lavagna Snai dà ragione a Fonseca (1,35), con il pareggio a 5,00 e il colpo di Vieira e del Genoa a 8,25.