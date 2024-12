SNAI – Serie A: Atalanta-Milan, Gasperini doppia Fonseca«1» a 1,90, colpo rossonero a 3,80. Inter facile col Parma

5 Dicembre 2024

Le milanesi in campo negli anticipi di venerdì: Inzaghi ok a 1,17. Sabato tocca alla Juventus (1,70 col Bologna), domenica di nuovo di fronte Napoli e Lazio, stavolta al Maradona, con Conte a 1,85

Milano, 5 dicembre 2024 – Saranno le due milanesi ad aprire il programma della quindicesima giornata di Serie A. E se l’Inter è favorita a San Siro contro il Parma, il big match del venerdì sera è quello del Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan. Si comincia da Inter-Parma, con i nerazzurri – reduci dalla sospensione della partita di Firenze per il malore a Edoardo Bove – che a 1,17 partono con la quota più bassa dell’intero fine settimana. Se per il pareggio si sale a 8,00, per il «2» in favore degli emiliani (che arrivano comunque dalla vittoria contro la Lazio) addirittura a 13.

L’Atalanta sogna La vittoria di Roma contro i giallorossi ha dato ancora più forza all’Atalanta, che a Bergamo punta a battere il Milan per trascorrere due notti in testa alla classifica, aspettando Napoli-Lazio di domenica. Le quote Snai sono tutte dalla parte di Gasperini, che in campionato ha vinto le ultime otto: segno «1» a 1,90 che doppia il «2» di Fonseca a 3,80, con il pareggio poco più in basso, a 3,75. Quella di Bergamo sembra una partita destinata a regalare spettacolo: lo testimoniano le offerte per l’Over a 1,60 e il Goal a 1,55, con gli esiti opposti rispettivamente a 2,15 (Under) e 2,35 (No Goal). Retegui guida la lavagna dei marcatori nerazzurri a 2,50, seguito da Lookman a 3,00 e dall’ex De Ketelaere a 3,75. Il Milan, che in settimana ha superato il turno in Coppa Italia con la goleada al Sassuolo, risponde con Tammy Abraham e Alvaro Morata a 3,50.

Le altre partite Sabato alle 18 sarà il turno della Juventus, protagonista allo Stadium del match contro un Bologna che con quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato sta risalendo la classifica. Nonostante il buon momento, però, non sembra esserci scampo per la squadra di Italiano: l’«1» bianconero paga 1,70, con pareggio e successo rossoblù che arrivano a 3,60 e 5,50. In serata, un inedito scontro salvezza, quello tra la Roma – scivolata nelle zone basse della classifica – e il Lecce, rinfrancato dalla cura Giampaolo. Sebbene le due squadre giallorosse abbiano gli stessi punti, quella di Ranieri è nettamente avanti a 1,55, con il colpo dei salentini addirittura a 6,25.

Domenica Ad aprire il programma della domenica saranno la Fiorentina (ancora scossa dall’episodio della scorsa settimana ed eliminata dall’Empoli in Coppa Italia) e il Cagliari, in una partita che non sembra avere storia: Palladino guida a 1,48, Nicola risponde a 6,25. Domenica sera, invece, Napoli e Lazio saranno di fronte per la seconda volta in quattro giorni dopo la sfida di Coppa Italia. Stavolta si gioca al ‘Maradona’, con la lavagna Snai inclinata dalla parte della capolista, in pole a 1,85. Una quota, quella per i tre punti di Conte, seguita da quella per il pareggio (3,55) e da quella per il colpo biancoceleste (4,25)

