SNAI – Serie A: derby a Torino, Juve favorita a 2,20 Juric insegue a 3,75. Inter a 1,18 col Cagliari, Roma ok a Udine

12 Aprile 2024

(Adnkronos) – I bianconeri, tornati alla vittoria contro la Fiorentina, puntano ad avvicinarsi al secondo posto del Milan, impegnato sul campo del Sassuolo («2» a 1,73). Favorite in casa anche il Bologna con il Monza e l’Atalanta col Verona

Milano, 12 aprile – Aprile è il mese dei derby. Dopo quello di Roma e prima di quello di Milano, è il turno di quello di Torino, in programma sabato alle 18. La Juventus, dopo aver ritrovato la vittoria in campionato contro la Fiorentina, punta a riavvicinarsi al secondo posto in casa dei granata: può farlo con le quote Snai a favore, che vedono il segno «2» davanti a 2,20. Seguono, nell’ordine, il pareggio a 3,00 e l’«1» a 3,75, con l’Under (1,45) nettamente più probabile dell’Over a 2,50. Il No Goal a 1,67, invece, si fa preferire all’esito con entrambe le squadre a segno, in lavagna a 2,10. Il Torino non vince un derby dall’aprile del 2015: finì 2-1, lo stesso risultato si gioca a 14. Dusan Vlahovic domina la lavagna dei possibili marcatori, a 2,75; seguono Zapata a 3,50 e il terzetto Sanabria-Chiesa-Kean a 4,50.

Lotta Champions La trentaduesima giornata, aperta stasera da Lazio-Salernitana, proseguirà sabato alle 15 con Lecce-Empoli e alle 20.45 con Bologna-Monza. I rossoblù, sfruttando anche il sempre più probabile slot aggiuntivo per le italiane nella prossima Champions (non quattro, ma cinque), difendono un margine di otto punti sul sesto posto al Dall’Ara contro il Monza. Tabellone tutto dalla parte di Thiago Motta: «1» a 1,55, con l’impresa della squadra di Palladino addirittura a 6,50. Domenica aprirà il Napoli, a -7 dal quinto posto e a -10 dal quarto: al ‘Maradona’ arriva un Frosinone in pericolo e non sembrano esserci problemi per la squadra di Calzona, con l’«1» a 1,33. Alle 15 il Milan va sul campo del Sassuolo, dove nel 2022 vinse lo scudetto: stavolta l’obiettivo è diverso, mettersi alle spalle la sconfitta in Europa League contro la Roma e tenersi stretto il secondo posto. La vittoria della squadra di Pioli paga 1,73, con l’«1» a 4,50 e il pari a metà strada (3,90). Milan che tra una settimana proverà a rovinare la festa dell’Inter, che a San Siro riceve il Cagliari con una quota rasoterra, 1,18.

Sorrisi europei Domenica alle 18 ecco la Roma, che dopo aver sbancato San Siro e prima del ritorno del quarto di Europa League all’Olimpico giocherà a Udine per rafforzare la sua posizione in zona Champions. La lavagna Snai è dalla parte dei giallorossi, visto che il «2» si gioca a 2,20 e si va a contrapporre al pareggio a 3,30 e all’«1» a 3,35. Lunedì sera, invece, tocca all’Atalanta reduce dall’impresa di Liverpool: al Gewiss Stadium arriva un Verona in lotta per non retrocedere, ma che non sembra avere scampo di fronte ai nerazzurri di Gasperini, favoriti a 1,42 contro i 4,75 per il pari e i 7,00 per il «2». Sempre lunedì tocca anche a un’altra squadra scesa in campo nel giovedì europeo, la Fiorentina, che ospita un Genoa lontano dalla zona pericolosa. Tre punti per Italiano a 1,85, il successo dell’ex Gilardino a 4,25.

