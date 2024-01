SNAI – Serie A: dopo la Supercoppa l’Inter riparte da Firenze Nerazzurri ancora favoriti a 1,90. Il Napoli insegue la Lazio

Gennaio 26, 2024

(Adnkronos) – Reduce dal trionfo in Arabia Saudita, la squadra di Inzaghi torna in campo al Franchi. Sabato alle 18 la Juventus riceve l’Empoli: «1» a 1,27. Favorite anche il Milan sul Bologna (1,70) e la Roma (1,65) a Salerno

Milano, 26 gennaio 2024– Dopo il trionfo in Supercoppa in Arabia Saudita, l’Inter si rituffa in campionato: non più da capolista, ma solo perché la partita contro l’Atalanta – prevista per lo scorso weekend – non si è giocata e sarà recuperata a fine febbraio. La squadra di Inzaghi ha sicuramente l’impegno più duro del fine settimana, domenica sera a Firenze: nonostante le due gare senza successi contro Sassuolo e Udinese, i viola (anch’essi con una partita in meno) sono in piena zona Champions. Le quote Snai però non danno scampo alla squadra di Italiano (reduce dal ko in semifinale di Supercoppa contro il Napoli), il cui successo paga addirittura quattro volte la posta. Offerta vicina a quella per il pareggio (3,60), con l’Inter strafavorita a 1,90.

Sabato I tre anticipi del sabato (dopo quello del venerdì tra Cagliari e Torino) hanno quote simili, tutte a favore delle squadre di casa. Alle 15 apre Atalanta-Udinese, con Gasperini a 1,50 e «X» e «2» rispettivamente a 4,50 e 6,25. Alle 18 ecco la capolista Juventus (seppur con una gara in più): i bianconeri allo Stadium ricevono l’Empoli e l’1,27 legato al segno «1» è la quota più bassa di tutta la ventiduesima giornata, così come l’11 legato al colpo dei toscani è la più alta. In serata, il Milan riceve il Bologna a San Siro in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto in zona Champions nonostante i recenti risultati degli emiliani (un punto nelle ultime tre partite giocate): il successo dei rossoneri è a 1,70, quello di Thiago Motta a 5,00, con il pareggio a metà strada a 3,80.

Le romane L’altro big match, oltre Fiorentina-Inter, si gioca domenica alle 18 all’Olimpico: di fronte le due squadre battute dall’Inter a Riyad, la Lazio sconfitta in semifinale e il Napoli beffato nei secondi conclusivi della finale dal gol di Lautaro. I biancocelesti dell’ex Sarri vogliono riprendere la loro marcia in campionato, con una serie aperta di quattro vittorie: la quinta di fila si gioca su Snai a 2,25, con «X» e «2» vicini a 3,15 e 3,35. È stata in Arabia Saudita, ma per motivi diversi, anche la Roma di De Rossi, che dopo l’amichevole contro l’Al Shabab va lunedì sera a far visita alla Salernitana ultima in classifica. Il secondo successo di fila della nuova era giallorossa paga 1,65; l’impresa di Pippo Inzaghi nell’ennesima sfida tra campioni del mondo, invece, si trova a 5,50.

