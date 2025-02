SNAI – Serie A: è di nuovo Inter-Fiorentina, rivincita a 1,45 Napoli in discesa con l’Udinese, Atalanta ok a Verona a 1,53

7 Febbraio 2025

– Quattro giorni dopo il recupero vinto dai viola, le due squadre si affrontano ma a San Siro: il bis di Palladino lunedì sera paga 6,25. Trasferte sulla carta agevoli per Milan e Roma, la Lazio a 1,35 con il Monza Milano, 7 febbraio – Quattro giorni dopo il recupero del Franchi, riecco Inter e Fiorentina una contro l’altra, ma a San Siro. Smaltita la batosta, i nerazzurri ripartono all’inseguimento del Napoli capolista, ma senza più l’asterisco a indicare chi ha una partita in meno (unica partita da recuperare, quella tra Bologna e Milan a fine febbraio). Le quote Snai sorridono a Inzaghi, che nel posticipo di lunedì sera parte favorito a 1,45, con il pareggio a 4,50 e la seconda vittoria viola in poche ore a 6,25. Dopo il 3-0 di Firenze, ci sono i presupposti per un altro Over, che paga 1,60 con l’Under a 2,15. Larga anche la forbice tra Goal (1,75) e No Goal a (1,97). Se un gol di Lautaro Martinez o di Thuram si gioca a 2,25, Moise Kean (autore di una doppietta nel recupero) vale 4,00.

Le altre big Dopo l’anticipo di venerdì sera tra Como e Juventus (bianconeri favoriti a 1,53), il programma del sabato propone anche Verona-Atalanta ed Empoli-Milan. I nerazzurri di Gasperini sono scivolati a sette punti dalla vetta e puntano su un successo al Bentegodi a 1,53 per riavvicinarsi. La vittoria dei gialloblù e il pareggio sono offerti rispettivamente a 5,75 e 4,25. Alle 18 il Milan sarà di scena a Empoli per dare continuità alla vittoria in Coppa Italia contro la Roma: tre punti a 1,65, i toscani rispondono a 5,50. La capolista Napoli scenderà in campo invece domenica alle 20.45 contro l’Udinese: quella per l’«1» a 1,42 è una quota rassicurante per Conte, ma non è la più bassa del fine settimana, con la ‘palma’ che spetta alla Lazio, che a 1,35 potrà avere vita facile contro il Monza.

Roma a Venezia Se i biancocelesti all’Olimpico ricevono l’ultima in classifica, la Roma andrà a Venezia domenica alle 12.30 con l’obiettivo di cancellare la sconfitta di San Siro: il riscatto di Ranieri vale 1,67 nonostante il turnover annunciato in vista dell’Europa League, lo sgarbo dell’ex Di Francesco a 4,75 con il pareggio a 3,80.

