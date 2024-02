SNAI – Serie A: è la domenica del big match Inter-Juve. L’allungo di Inzaghi a 1,83, l’impresa di Allegri a 4,75

Febbraio 2, 2024

(Adnkronos) – Può essere un weekend determinante per la lotta allo scudetto, con i nerazzurri che puntano alla mini-fuga: pareggio a 3,40. Milan a 1,65 a Frosinone, favorite anche Napoli, Atalanta e Roma

Milano, 2 febbraio 2024 – La 23a giornata di Serie A può essere determinante per la lotta allo scudetto. Domenica alle 20.45 a San Siro si gioca lo scontro diretto tra l’Inter capolista e la Juventus che insegue a un punto ma che ha una partita in più. Questo significa che, in caso di successo, i nerazzurri andrebbero potenzialmente a +7, creando la prima fuga del campionato. Le quote Snai sembrano favorevoli a questa opzione, con il successo dell’Inter a 1,83, seguito dal pareggio a 3,40 e dal «2» a 4,75. L’Under a 1,65 ha un’offerta più bassa rispetto all’Over a 2,15, mentre il No Goal è avanti a 1,77 sull’esito opposto (entrambe le squadre a segno) a 1,95. Nella classifica dei probabili marcatori ci sono due interisti: guida Lautaro Martinez a 3,00, seguito da Thuram a 3,50. A 4,00, invece, c’è il primo juventino, Dusan Vlahovic, poi ancora Inter: Calhanoglu a 4,50, Arnautovic e Alexis Sanchez a 5,00. A oggi, l’Inter campione d’Italia vale 1,33; la Juventus insegue a 3,50, ma l’esito dello scontro diretto potrà cambiare anche le quote antepost per lo scudetto.

Sabato Il weekend aperto venerdì sera da Lecce-Fiorentina (viola favoriti a 2,15) prosegue sabato alle 15 con Empoli-Genoa e Udinese-Monza e alle 18 con Frosinone-Milan. I rossoneri puntano a blindare il loro terzo posto: «2» a 1,65, opposto alla vittoria dei giallazzurri a 4,75 e al pareggio a 4,25. Sabato sera, invece, derby emiliano tra Bologna e Sassuolo: Thiago Motta in pole position, «1» a 1,70, con i neroverdi indietro (4,75).

Domenica Prima di Inter-Juventus, domenica alle 15 il Napoli riceve un Verona apparentemente indebolito dal mercato: le quote ne risentono, con la vittoria della squadra di Mazzarri a 1,40 che ha la quota più bassa dell’intero weekend di Serie A. Alle 18, al Gewiss Stadium, si gioca invece Atalanta-Lazio: Gasperini vuole difendere il quarto posto dall’attacco di Sarri, con i nerazzurri favoriti a 2,05. Seguono, a ruota, il pareggio a 3,35 e la vittoria dei biancocelesti a 3,70.

Lunedì Il posticipo è quello tra Roma e Cagliari, reso necessario perché sabato all’Olimpico è in programma il match del Sei Nazioni di rugby. Due vittorie in due partite per De Rossi, che dopo i successi contro Verona e Salernitana punta a fare tris contro il Cagliari: le quote Snai gli danno ragione, con l’«1» a 1,45 e il blitz di Ranieri – che di De Rossi è stato anche allenatore – a sette volte la posta.