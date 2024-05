SNAI – Serie A: Frosinone-Udinese vale la salvezza Di Francesco avanti a 2,45, il colpo di Cannavaro a 3,10

24 Maggio 2024

(Adnkronos) – L’ultima giornata di campionato regala emozioni soprattutto in zona retrocessione, con l’Empoli che deve battere la Roma (1,95). Testa a testa per il terzo posto: Bologna ok a Genova a 2,25, Juve da «1» col Monza a 1,32, l’Atalanta contro il Torino dopo il trionfo in Europa League

Milano, 24 maggio – Sarà un’ultima giornata di campionato ad alta tensione soprattutto in zona salvezza. Con le prime cinque posizioni già assegnate (resta solo da stabilire l’ordine di arrivo), il campo centrale della domenica è il Benito Stirpe di Frosinone, dove si gioca lo scontro diretto tra Frosinone e Udinese. La squadra di Di Francesco ha un punto di vantaggio su quella di Cannavaro, e quindi due risultati su tre a disposizione; i friulani, invece, devono vincere per essere sicuri della permanenza in Serie A, mentre con un pareggio ci sarebbe da attendere il risultato di Empoli-Roma. Le quote Snai sono a favore del Frosinone, avanti a 2,45, con il pareggio a 3,00 e il «2» a 3,10. Al ‘Castellani’, invece, giocherà una Roma già sicura del sesto posto e che attende la fine del campionato e il piazzamento dell’Atalanta per capire se potrà brindare all’accesso alla prossima Champions League: l’Empoli, con l’acqua alla gola, parte a 1,95, con De Rossi a 3,60 e il pari a 3,70.

Sfida per il terzo posto Con l’Inter già campione d’Italia che chiuderà a Verona («2» a 1,53) e il Milan che saluterà contro la Salernitana già retrocessa («1» a 1,16), resta da assegnare il terzo posto: a giocarselo saranno Bologna, Juventus e Atalanta, con i nerazzurri reduci dal trionfo in Europa League e che dovranno recuperare il 2 giugno il match contro la Fiorentina. Detto del 2,25 legato al «2» di Thiago Motta a Marassi nella sua partita di addio al Bologna in programma stasera, tutto in discesa per la Juventus allo Stadium contro il Monza («1» a 1,32). A Bergamo invece, arriva il Torino, avanti nelle quote (2,00) rispetto alla vittoria della squadra di Gasperini e al pareggio, entrambe offerte a 3,50. Torino che vuole difendere il nono posto dall’attacco del Napoli, che chiuderà contro il Lecce: azzurri all’ultima con lo scudetto sul petto e favoriti a 1,40. La Lazio, infine, ha il settimo posto da provare a blindare la Lazio: vittoria all’Olimpico contro il Sassuolo già retrocesso a 1,33.

