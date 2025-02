SNAI – Serie A: giovedì il recupero Fiorentina-Inter Inzaghi per l’aggancio al Napoli: «2» a 1,80, Viola a 4,75

5 Febbraio 2025

– Nerazzurri in campo al Franchi per 74 minuti dopo la sospensione del match di dicembre per il malore a Bove: pareggio a metà strada a 3,45 Milano, 5 febbraio – Settantaquattro minuti più recupero per l’aggancio al primo posto. Giovedì a Firenze si gioca il recupero di Fiorentina-Inter, gara sospesa lo scorso 1° dicembre al 16’ per il malore a Edoardo Bove. Due mesi dopo, la squadra di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio nel derby, ha la possibilità di agganciare il Napoli in testa alla classifica, ma dovrà fare i conti con una Fiorentina che con le ultime due vittorie si è rilanciata in zona Champions League. Le quote Snai per la partita del Franchi sono però tutte dalla parte dell’Inter, favorita a 1,80: il pari si gioca a 3,45, con la vittoria della Fiorentina a 4,75. Da ricordare che per il regolamento (la partita è iniziata a dicembre) non potranno essere utilizzati gli acquisti del mercato invernale. Se Goal e No Goal sono esattamente alla stessa quota (1,85), l’Under a 1,73 è più probabile dell’Over a 2,00.

Marcatori I soliti Lautaro Martinez e Marcus Thuram a 2,75 sono in testa alla classifica dei marcatori più probabili, seguiti da Taremi a 3,50 e Arnautovic a 3,75. La Fiorentina risponde con Kean a 3,50 e Beltran a 4,00.

