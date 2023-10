SNAI – Serie A: il clou è Milan-Juventus, Pioli guida a 2,25 L’Inter va a Torino: «2» a 1,75, ok anche il Napoli a Verona

Ottobre 20, 2023

(Adnkronos) – Il campionato, dopo la sosta per le nazionali, riprende con una classicissima: se il pareggio parte da 3,25, la vittoria dei bianconeri è poco più su, a 3,30. I campioni d’Italia aprono il weekend al Bentegodi, sabato sera la Lazio rischia col Sassuolo

Milano, 20 ottobre 2023 – Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, il campionato torna con una grande classica, quella tra Milan e Juventus. Domenica sera, a San Siro, i rossoneri – che scenderanno in campo conoscendo già il risultato del match dell’Inter, prima inseguitrice – proveranno a staccare l’ex Allegri, ora distante quattro punti. Le quote sono dalla parte del Milan, avanti su Snai a 2,25; gli altri due esiti sono a distanza ravvicinata, rispettivamente a 3,25 («X») e 3,30 («2»). Almeno nelle previsioni, sembra una partita da Under (1,70) e da Goal (1,77), con fiducia in entrambi gli attacchi. Se l’Over viaggia a 2,05, il No Goal è a 1,92. In lavagna, Giroud a 3,25 è il marcatore con la quota più bassa, seguito da Vlahovic e Leao a 3,50. Poi altri due bianconeri (Chiesa e Milik) e altri tre rossoneri (Jovic, Okafor e Pulisic) a 4,50.

Gli anticipi Ad aprire il weekend, sabato alle 15, sarà l’impegno dei campioni d’Italia del Napoli sul campo del Verona. Un avvio non semplice, quello di Rudi Garcia, rimasto comunque sulla panchina azzurra: fondamentale, però, ripartire con una vittoria quotata 1,65, opposta al 5,25 del segno «1» (Baroni, da calciatore, con un suo gol regalò uno scudetto al Napoli) e ai 3,90 del pareggio. Alle 18, il primo capitolo della doppia sfida tra Torino e Milano si gioca all’Olimpico-Grande Torino, con i granata indietro (5,00) rispetto a un’Inter che domina a 1,75 (in mezzo il pareggio a 3,65). Il terzo e ultimo anticipo del sabato sarà Sassuolo-Lazio: i biancocelesti, che hanno perso tre trasferte su quattro, rischiano anche a Reggio Emilia. Sarri conduce a 2,45, ma Dionisi insegue subito dietro a 2,75, con il pareggio a 3,65.

Le altre partite Il programma di domenica inizierà alle 12.30 con Roma-Monza: impegno non semplice per i giallorossi, indietro in classifica di un punto rispetto a un Monza imbattuto da cinque partite (tre pareggi e due vittorie). La lavagna Snai pende comunque tutta dalla parte della squadra di Mourinho, con l’«1» a 1,75. «X» e «2» rispondono a 3,75 e 4,75. Bene anche l’Atalanta in casa sul Genoa (1,55) e la Fiorentina nel posticipo di lunedì sera contro l’Empoli (1,43). L’esordio vincente di Inzaghi sulla panchina della Salernitana (contro il Cagliari) si trova infine a 2,30.

