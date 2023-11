SNAI – Serie A: il derby di Roma accende il weekend Mourinho favorito a 2,65, Sarri insegue a 2,95

Novembre 10, 2023

(Adnkronos) – Quote in equilibrio per la sfida di domenica alle 18 all’Olimpico, con il pareggio a 3,00. La capolista Inter ospita il Frosinone: «1» a 1,19, offerta più bassa di tutto il fine settimana. Ok anche la Juve sul Cagliari, il Milan a Lecce e il Napoli con l’Empoli

Milano, 10 novembre – Prima della sosta per gli impegni della Nazionale, che va a caccia della qualificazione all’Europeo, c’è un ultimo turno di campionato che promette scintille. Il ‘campo centrale’ è lo stesso che venerdì 17 ospiterà Italia-Macedonia: domenica alle 18, all’Olimpico, ecco il derby di Roma, tra i biancocelesti che arrivano dal successo in Champions contro il Feyenoord e i giallorossi usciti con le ossa rotte dal turno di Europa League in casa dello Slavia Praga. Le quote Snai, però, restano dalla parte di Mourinho, con il segno «2» a 2,65, seguito dall’«1» a 2,95 e dal pareggio poco più in alto, a 3,00. L’Under a 1,60 prevale sull’Over a 2,25, mentre Goal e No Goal sono offerti allo stesso livello, 1.85. Lo scorso anno, due successi su due per Sarri, entrambi per 1-0: lo stesso risultato esatto paga 8,25. Sulla lavagna dei possibili marcatori, invece, dominano Immobile e Lukaku, entrambi a 3,00, seguiti da Castellanos e Dybala (3,50) e Belotti (4,00).

Zona scudetto Lazio e Roma sono già molto distanti dalle primissime posizioni della classifica: dopo 11 giornate comanda l’Inter, che domenica sera chiuderà il programma ospitando a San Siro il Frosinone. La quota per la vittoria dei nerazzurri è la più bassa dell’intero weekend, 1,19, con il pareggio a 7,50 e il «2» addirittura a 13. A -2 dall’Inter, e a due settimane dallo scontro diretto, ecco la Juventus che sabato alle 18 attende il Cagliari. Anche in questo caso, come per Inter-Frosinone, quote totalmente sbilanciate dalla parte dei padroni di casa: tre punti bianconeri a 1,37 (sarebbe la quinta vittoria consecutiva), il colpo di Ranieri a 8,50.

Lotta Champions Alle spalle di Inter e Juventus, a -4 dal secondo posto, c’è il Milan che dopo il successo in Champions contro il Psg riparte sabato alle 15 dal Via del Mare di Lecce. Pioli nettamente in pole nelle previsioni: «2» a 1,73, mentre la rivincita di D’Aversa beffato nei minuti finali dalla Roma paga cinque volte la posta. Il pareggio è a metà strada, a 3,70. Chi deve dimenticare la Champions è invece il Napoli, fermato al ‘Maradona’ dall’Union Berlino e atteso dall’Empoli, domenica alle 12.30. In quota non sembrano esserci dubbi, con il successo dei campioni d’Italia piazzato a 1,22: «X» a 7,00, «2» addirittura a 12. Domenica tornano in campo anche l’Atalanta (a 2,00 il successo in casa dell’Udinese) e la Fiorentina, che testerà le ambizioni di un Bologna che non perde da 10 giornate: viola avanti a 2,05, ma interessanti anche le quote per la prosecuzione della serie positiva dei rossoblù. Se il pari vale 3,45, il «2» su Snai si gioca a 3,70.

