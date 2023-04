SNAI – Serie A: il Napoli riparte dallo Stadium Dopo la delusione Champions, Spalletti favorito a 2,65

Aprile 21, 2023

(Adnkronos) – Il big match del weekend si gioca a Torino, con la Juventus – tornata al terzo posto – che insegue a 2,90. Inter e Milan avanti contro Empoli e Lecce, la Lazio a 1,85 contro il Torino per rinforzare la seconda posizione

Milano, 21 aprile 2023 – Dopo l’esaltante tre giorni europea, che ha portato cinque squadre italiane in semifinale di Champions, Europa e Conference League, riecco il campionato. Il Napoli, unica formazione eliminata – ma era inevitabile che una tra gli azzurri e il Milan uscisse, visto il derby – torna a concentrarsi sul campionato e sul conto alla rovescia per festeggiare lo scudetto. Il big match lo giocherà proprio la capolista, domenica sera sul campo di una Juventus che ha riavuto indietro i 15 punti in attesa di ulteriori giudizi. La squadra di Spalletti, nonostante la delusione Champions, parte favorita sulla lavagna Snai a 2,65, con il segno «1» che insegue a 2,90 e il pareggio subito dietro a 3,00. Almeno nelle quote, sembra una partita da Under (1,65), mentre l’Over si alza a 2,10. Il Goal a 1,77 prevale invece sul No Goal a 1,95. Osimhen a 3,00 e Kvaratskhelia a 3,50 sono i principali indiziati nella lavagna dei marcatori; alla stessa quota del georgiano c’è anche Vlahovic.

Le milanesi Aspettando il doppio derby di Champions, Inter e Milan devono rimettere la testa sul campionato e sulla qualificazione alla prossima competizione europea. Domenica alle 12.30 i nerazzurri apriranno al Castellani contro l’Empoli, ovviamente con i favori del pronostico e con l’obiettivo di riprendere a marciare anche in campionato (un punto nelle ultime cinque partite). Il «2» paga 1,53, mentre gli altri due esiti viaggiano rispettivamente a 4,25 («X») e 6,00 («1»). Il Milan, invece, alle 18 ospita un Lecce in difficoltà e tornato in maniera preoccupante vicino alla zona retrocessione. Almeno nelle previsioni Snai, non sembrano esserci chance per i salentini, la cui vittoria a San Siro è offerta a 7,00. L’«1» rossonero a 1,50, in mezzo il pareggio a 4,25.

Le romane Napoli a parte, la Lazio è l’unica squadra impegnata nella lotta Champions che non avrà le coppe europee. I biancocelesti, secondi, sabato alle 18 contro il Torino hanno l’opportunità di rinforzare il secondo posto: la quinta vittoria consecutiva degli uomini di Sarri paga 1,85, il colpo granata 4,75, con il pari a 3,30. Lunedì sera tornerà invece in campo la Roma, ospite dell’Atalanta dopo la grande notte di Europa League: Mourinho a 3,20 insegue Gasperini che invece guida a 2,35, con il pareggio a 3,25. La Fiorentina, infine, domenica alle 15 riparte da Monza: Italiano favorito a 2,10 dopo la qualificazione alle semifinali diConference, «X» a 3,40 e «1» a 3,55.

