SNAI – Serie A: Inter, il girone di ritorno parte da Monza.Il «2» di Inzaghi a 1,50. Milan-Roma, Pioli avanti a 2,10

Gennaio 12, 2024

(Adnkronos) – I nerazzurri impegnati sabato sera possono allungare in attesa dell’impegno di martedì della Juventus contro il Sassuolo: «1» bianconero a 1,37. Il match clou a San Siro: il riscatto di Mourinho dopo il derby perso vale 3,55

Milano, 12 gennaio – Dopo la parentesi dei quarti di finale di Coppa Italia, torna il campionato con la prima giornata del girone di ritorno spalmata su quattro giorni, da sabato a martedì. La capolista Inter sarà in campo sabato alle 20.45 a Monza contro una squadra, quella di Palladino, tornata alla vittoria nell’ultimo turno sul campo del Frosinone. Le quote Snai sono tutte dalla parte dei nerazzurri, avanti a 1,50 contro i 4,50 per il pareggio e il 6,25 per il segno «1». Chi deve reagire a un momento negativo è il Napoli, sconfitto domenica scorsa a Torino e impegnato in casa contro la Salernitana in un altro derby regionale: l’1,32 legato alla vittoria dei campioni d’Italia è la quota più bassa dell’intera 20a giornata, con il colpaccio di Inzaghi addirittura a 8,50 e il pareggio a metà strada a 5,50.

Big match La sfida sulla carta più interessante è quella di domenica sera a San Siro tra Milan e Roma: si affrontano due squadre deluse ed eliminate dalla Coppa Italia, con Pioli battuto dall’Atalanta e Mourinho sconfitto nel derby contro la Lazio. La lavagna è inclinata dalla parte dei rossoneri, in vantaggio con l’«1» a 2,10, seguito da «X» e «2» a distanza ravvicinata a 3,25 e 3,55. Nelle previsioni sembra una partita da Under (1,67), con l’Over a 2,10. Equilibrio tra Goal a 1,85 e No Goal a 1,87. Senza Dybala, Giroud a 2,75 è il giocatore più indiziato a lasciare il segno con un gol, seguito dalla coppia Lukaku-Leao a 3,00. Un passo indietro Okafor e Jovic (3,50).

Zona Champions La domenica si aprirà invece con la squadra che è uscita meglio dal derby di Roma: alle 12.30 si gioca Lazio-Lecce, con i biancocelesti che affronteranno un’altra avversaria giallorossa con il favore del pronostico. L’«1» di Sarri paga 1,65, con il pari a 3,75 e il «2» a 5,50. Alle 18, invece, ecco un’altra squadra che se il campionato finisse oggi sarebbe in Champions: la Fiorentina, quarta e qualificata alle semifinali di Coppa Italia, riceve l’Udinese. Vittoria viola a 1,65, «X» a 3,80, blitz friulano a 5,25.

Lunedì e martedì Dopo il poker in Coppa Italia al Frosinone, la Juventus giocherà martedì sera sempre allo Stadium contro un Sassuolo tornato a vincere contro la Fiorentina dopo cinque partite senza successi.Occasione da sfruttare per i bianconeri, favoriti a 1,37. Lunedì sera, invece, l’Atalanta ospiterà proprio il Frosinone, con l’«1» a 1,42.

