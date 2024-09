SNAI – Serie A: Inter-Milan, nerazzurri strafavoriti nel derby. Inzaghi vola a 1,63, Fonseca insegue a 5,00. Lautaro-gol a 2,25

20 Settembre 2024

(Adnkronos) – L’altro big match della quinta giornata è Juventus-Napoli: la vittoria di Conte da ex allo Stadium a 3,45. All’Olimpico debutta Juric sulla panchina della Roma: primi tre punti a 1,60

Milano, 20 settembre – Quello di domenica a San Siro è un derby che rischia di essere decisivo soprattutto per le sorti della panchina di Paulo Fonseca. Il Milan arriva alla stracittadina dopo la sconfitta in Champions contro il Liverpool e, più in generale, dopo un avvio di stagione negativo. Le quote Snai, in ogni caso, non sembrano lasciare scampo ai rossoneri e all’allenatore portoghese: il successo dell’Inter, che il derby lo giocherà ‘in casa’, vale 1,63, con il pareggio a 4,00 e la vittoria del Milan addirittura a cinque volte la posta. Nelle previsioni dei quotisti, si preannuncia una partita con almeno tre gol e con entrambe le squadre a segno: sia l’Over che il Goal, infatti, hanno una quota di 1,60, con Under e No Goal a 2,20. Solo giocatori dell’Inter in cima al tabellone dei possibili marcatori: Lautaro domina a 2,25, poi Thuram a 2,50, Taremi a 3,00, Arnautovic a 3,50. Alvaro Morata a 3,75 è il primo rossonero in lavagna.

Juve-Napoli L’altro big match della quinta giornata si gioca sabato alle 18 e vedrà di fronte la Juventus e il Napoli, con il grande ritorno di Antonio Conte allo Stadium. Dopo la sconfitta di Verona all’esordio, gli azzurri hanno vinto tre gare di fila e in settimana non sono scesi in campo nelle coppe europee, ma la lavagna è comunque inclinata dalla parte della squadra di Thiago Motta: segno «1» a 2,25, con il pareggio a 3,10 e il «2» a 3,45, in una partita dove l’Under a 1,65 si fa preferire all’Over a 2,10, e dove Goal e No Goal sono vicini (1,80 e 1,90). Testa a testa tra Vlahovic e Lukaku tra i bomber: una rete dell’attaccante serbo della Juventus si gioca a 2,40, una del belga del Napoli a 3,50, con Nico Gonzalez a 3,75 e Yildiz (reduce dalla prodezza in Champions contro il Psv) a 4,00, quest’ultima stessa quota di Kvaratshkelia.

Crisi Roma Dopo le prime quattro giornate (la quinta sarà aperta oggi da Cagliari-Empoli e Verona-Torino), in testa alla classifica c’è però l’Udinese, che domenica farà visita a una Roma reduce da una settimana burrascosa e dall’esonero di Daniele De Rossi. Juric debutta contro i friulani, e lo fa con le quote Snai a favore: il primo successo in campionato dei giallorossi vale 1,60, con il pareggio a 4,00 e il «2» a 5,50. La domenca sarà aperta da Fiorentina-Lazio, con i viola favoriti a 2,30 e il successo biancoceleste a 3,15. Dopo il pareggio in Champions contro l’Arsenal, l’Atalanta chiuderà lunedì ospitando al Gewiss Stadium il Como: la quota di 1,43 per la vittoria dei bergamaschi è la più bassa di tutto il turno.

